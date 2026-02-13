Любопитно:

GM, Ford и Stellantis загубиха 50 млрд долара от спукания балон на електромобилите

13 февруари 2026, 15:31 часа
Огромните инвестиции на пазара на електрически превозни средства през последните няколко години са донесли загуби в размер на 50 млрд долара на "Голямата тройка" американски производители - General Motors, Ford и Stellanti, съобщава The Wall Street Journal. Причината за загубите, както отбелязва изданието, е "пукането на балона" на пазара на електрически превозни средства.

Германия ще удължи данъчните облекчения за електрически автомобили

В САЩ продажбите на електрически автомобили през четвъртото тримесечие на миналата година показват спад от 30% на фона на изтичането на изключението през септември 2025. Това позволяваше да се получи данъчно облекчение от 7500 долара при закупуване на електрически автомобил. В тази връзка автомобилните гиганти намалиха производството на електрически превозни средства и батерии, а някои фабрики преминаха към производство на "традиционни" автомобили.

Stellantis, която притежава марките Jeep, Opel, Peugeot, Chrysler и Fiat, загуби 26 милиарда долара. Производителят призна, че е подценил темпото на енергийния преход.

На фона на тази новина акциите на Stellantis на Миланската фондова борса паднаха с 30% – до най-ниското ниво от създаването на групата през 2021 г. Производителят обяви, че ще обърне повече внимание на хибриди и автомобили с двигатели с вътрешно горене, а електромобилите остават на заден план.

The Wall Street Journal уточнява, че извън Америка пазарът на електрически превозни средства продължава да расте. Така BYD миналата година стана най-големият доставчик на електрически автомобили в света, изпреварвайки Tesla. Извън Китай производителят е доставил над един милион автомобила, което е два пъти повече от 2024 г.

