Пет правила за пътуване в мъгла

По това време на годината не само снегът, но и мъглите, са сред основните врагове на шофьорите. И те трябва да бъдат наясно с тези пет фактора, за да избегнат ненужни рискове, докато са на пътя.

Светлините помагат, но с мярка

Шофирайте с включени къси светлини и/или фарове за мъгла. Особено ако става въпрос за шофиране извън града, където скоростта на движение е по-висока. Включените светлини, не само дневните, които са задължителни, ще ви помогнат не само да виждате по-добре, но и ще направи колата ви по-забележима за шофьорите.

Но не забравяйте, че не можете да включвате дългите светлини в тъмното. Отразявайки се от водните частици в мъглата, това няма да създаде подобрена видимост, а напротив, ще направи мъглата непрозрачна.

Не забравяйте да използвате предпазни колани!

Не забравяйте, че безопасността зависи не само от вас самите. При лошо време друг шофьор може да направи грешка, което може да доведе до сблъсък с вашия автомобил. И тук е невъзможно да се надцени ролята на предпазния колан. В крайна сметка всички други системи за пасивна безопасност (въздушни възглавници, обтегачи на предпазните колани) няма да работят правилно, ако не сте сложили предпазния си колан.

Спазвайте дистанция и не превишавайте скоростта

При лоша видимост контролирате по-малък участък от пътя пред вас. Така че, като увеличите скоростта си, дори леко, намалявате времето за реакция на промените в околната среда. Освен това, спирачният път на автомобила върху хлъзгава настилка се увеличава значително.

Избягвайте рискови маневри

Те могат да причинят инциденти. Отново, работата е там, че свойствата на сцепление на гумите върху мокър път са намалени. При рязка маневра автомобилът може да загуби стабилност. Тук на помощ идват системите за активна безопасност (стабилизираща система за стабилност на посоката), които могат да елиминират подхлъзване или отклонение. При рязка маневра върху хлъзгав път обаче те няма да направят чудеса.

Намалявайте плавно

Ако трябва да спрете, намалете скоростта си постепенно и включете аварийните си светлини при спиране – това ще привлече вниманието на другите участници в движението и ще направи спрялото превозно средство по-видимо на пътя.

