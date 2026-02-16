Любопитно:

Защо не трябва да дърпате замръзналата дръжка на вратата

16 февруари 2026, 14:22 часа 247 прочитания 0 коментара
Защо не трябва да дърпате замръзналата дръжка на вратата

Зимната експлоатация на автомобила изисква предпазливост не само на пътя, но и при обикновени действия като отваряне на врати или капак. След снеговалежи, ледени дъждове и шофиране през киша, ледът може да се натрупа в пукнатините на каросерията, което може да развали външния вид на колата и дори да деформира отделни елементи.

Къде най-често се образува лед

Според експерти проблемът с леденото замръзване върху движещите се части на тялото винаги е съществувал. Въпреки това, напоследък собственици на нови автомобили по-често се сблъскват с нея, тъй като редица модели са слабо адаптирани за работа при силни студове.

Още: За колко време се зарежда паднал акумулатор през зимата

Ледът обикновено се натрупва в долните ъгли на вратите, в зоната под капака, както и на петата врата на кросоувърите. На такива места, когато се отвори рязко, елементът може да се удари в натрупан лед, което води до щети.

Какви са опасностите от образуването на лед?

Последствията могат да бъдат не само козметични. Парче лед, заседнало в долния ъгъл на вратата, може да откъсне боята и дори да огъне метала. Подобни рискове възникват при отваряне на капака или задната врата, ако по горния ръб се е образувал лед.

Още: Показно със студ: Китайска кола не понася руския климат (ВИДЕО)

Според експерта е особено неприятно, когато ледът има време да замръзне и да се превърне в плътна маса. В този случай дори внимателно движение може да доведе до увреждане на части от каросерията. Затова и в студеното време трябва да се внимава с отварянето на вратите, капака и багажник

Какво се препоръчва на собствениците

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Автомобилни експерти подчертават, че е възможно да се избегнат такива ситуации без сложни процедури. Основното е да помните за риска и да проверявате потенциално проблемните зони предварително след шофиране по сняг и мокри пътища.

Как да размразите ключалката на автомобила през зимата

Ледът и снегът често се запушват в нишите и празнотите на каросерията, а след това се превръщат в солидно покритие, ако колата бъде оставане на едно място. Затова вниманието преди отваряне на вратата или вдигане на капака става важна част от зимната грижа за автомобила.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Автомобили шофиране при зимни условия замръзнала ключалка
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес