Защо не трябва да дърпате замръзналата дръжка на вратата

Зимната експлоатация на автомобила изисква предпазливост не само на пътя, но и при обикновени действия като отваряне на врати или капак. След снеговалежи, ледени дъждове и шофиране през киша, ледът може да се натрупа в пукнатините на каросерията, което може да развали външния вид на колата и дори да деформира отделни елементи.

Къде най-често се образува лед

Според експерти проблемът с леденото замръзване върху движещите се части на тялото винаги е съществувал. Въпреки това, напоследък собственици на нови автомобили по-често се сблъскват с нея, тъй като редица модели са слабо адаптирани за работа при силни студове.

Ледът обикновено се натрупва в долните ъгли на вратите, в зоната под капака, както и на петата врата на кросоувърите. На такива места, когато се отвори рязко, елементът може да се удари в натрупан лед, което води до щети.

Какви са опасностите от образуването на лед?

Последствията могат да бъдат не само козметични. Парче лед, заседнало в долния ъгъл на вратата, може да откъсне боята и дори да огъне метала. Подобни рискове възникват при отваряне на капака или задната врата, ако по горния ръб се е образувал лед.

Според експерта е особено неприятно, когато ледът има време да замръзне и да се превърне в плътна маса. В този случай дори внимателно движение може да доведе до увреждане на части от каросерията. Затова и в студеното време трябва да се внимава с отварянето на вратите, капака и багажник

Какво се препоръчва на собствениците

Автомобилни експерти подчертават, че е възможно да се избегнат такива ситуации без сложни процедури. Основното е да помните за риска и да проверявате потенциално проблемните зони предварително след шофиране по сняг и мокри пътища.

Ледът и снегът често се запушват в нишите и празнотите на каросерията, а след това се превръщат в солидно покритие, ако колата бъде оставане на едно място. Затова вниманието преди отваряне на вратата или вдигане на капака става важна част от зимната грижа за автомобила.