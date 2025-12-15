Войната в Украйна:

С 4,19 промила алкохол: Петима пияни шофьори само за ден в Софийско

15 декември 2025, 12:44 часа 109 прочитания 0 коментара
Петима пияни шофьори само за ден в Софийско хванаха полицаите. Единият от нарушителите е бил с рекордните 4,19 промила алкохол в кръвта, съобщават от пресцентъра на ОДМВР София. И петимата нарушители са задържани за срос до 24 часа и срещу тях са образувани бързи производства за престъпления по чл. 343Б, ал.1 от НК. Ето първият най-драстичен случай: Около 15.50 часа на 12 декември автопатрул от РУ-Костинброд спрял и проверил лек автомобил „Волво“, управляван от жител на София. При тестването на водача с дрегер уредът отчел 4.19 промила алкохол. 

С малко по-малко промили

Около 21.20 часа на 12 декември, в Божурище, автопатрул от РУ-Сливница извършил проверка на лек автомобил „Хюндай“, управляван от софиянец. Водачът бил изпробван с дрегер, който отчел 3.31 промила алкохол. 

Снимка БГНЕС

Около 2.30 часа на 13 декември автопатрул от РУ-Ботевград предприел проверка на лек автомобил „Мазда“, управляван от жител на с. Скравена. Водачът бил изпробван за употреба на алкохол и задържан за срок до 24 часа, след като дрегерът отчел в пробата му 1.26 промила. 

Около 0.30 часа на 13 декември автопатрул от РУ-Ихтиман спрял за проверка лек автомобил „БМВ“, управляван от жител на града. Водачът е задържан за срок до 24 часа, сред като в пробата му дрегерът отчел 1.41 промила алкохол. 

Около 11 часа на 13 декември, в с. Владо Тричков, автопатрул от РУ-Своге извършил проверка на лек автомобил „Ауди“, управляван от столичанин. При тестването на водача с дрегер уредът отчел 1.61 промила алкохол.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
