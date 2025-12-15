Велосипедист с опасност за живота, блъснал се в каравана

Велосипедист е в реанимация с опасност за живота след удар в паркирана каравана. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. Инцидентът е станал около 22:25 часа на 13 декември в село Скравена.

Още: Паднал от велосипед: Мъж със сериозна опасност за живота

На мястото на произшествието е извършен оглед, при който е установено, че велосипедист се е блъснал челно в задната част на паркирана каравана.

Пострадалият мъж е настанен в реанимация с множество счупвания на лицеви кости и в момента е с опасност за живота.

Още: Кола блъсна жестоко велосипедист на пешеходна пътека

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.