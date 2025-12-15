"Ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава. Предстои да видим какво ще направи Кирил Домусчиев"

Специалистът по спортно право Георги Градев, който е сред най-върлите критици на Георги Иванов, заяви в предаването "ЕвроДикоф" с водещ Сашо Диков, че се говори, че ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава от поста президент на БФС. Градев коментира появилите се спекулации в публичното пространство, че титлата е уредена в полза на Левски, като разшири темата с това, че "Гонзи си заминава", ако "сините" не станат шапмпиони.

"Уредена ли е титлата в полза на Левски? Това се говори. Говори се, че ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава. Така че предстои да видим какво ще направи Кирил Домусчиев по въпроса. Така се говори. Ние не можем да знаем с теб, не сме били в стаята", заяви Георги Градев по отношение на битката за титлата в Първа лига, където понастоящем Левски е лидер, но шампионът Лудогорец, който спечели последните 14 издания на шампионата, вече стабилизира изявите си и е по петите на "сините".

Градев коментира още, че Георги Иванов е бил "инсталиран" за президент на БФС от политици, и по-конкретно от Делян Пеевски, с подкрепата и на Бойко Борисов. Той смята, че Борисов е "инсталирал" и Александър Димитров за селекционер на националния отбор по футбол. Градев също така коментира и обвинението му срещу Гонзо, че няма средно образование, което се гледа и от прокуратурата.