Христос Воскресе! Това е поздравът, с който всеки християнин днес се обръща към ближния си. Великден е ден, в който да се вгледаме в душата си, да се смирим, да поискаме прошка от близките си и да направим усилие да бъдем по-добри - не само днес, но и занапред, за да живеем всички в един по-добър свят, най-вече за децата ни. Нека да ценим и се радваме на малките неща, правим добрини всеки ден, подаряваме усмивки с повод и без повод.

Посланието на Великден е радостта от тържеството на живота над смъртта - това е същността на празника, която да споделим със семейството си и любимите ни хора. Защото никой не може да бъде щастлив, ако е сам - всеки има нужда от друг в определен момент и никога не знаем кога ще настъпи този момент.

Иисус Христос е възкръснал след еврейския празник Песах, затова християнският празник е в зависимост от еврейския. Пасхата, или Песах, е празник във връзка с Изхода от Египет – бягството на евреите под водачеството на Моисей от Древен Египет. На Първия вселенски събор от 325 г. се решава Възкресението Христово да се чества в неделния ден след първото пълнолуние след пролетното равноденствие. Ако Великден по някаква причина не може да бъде в неделния ден след Песах, то според решенията на събора би трябвало да бъде отслужван един месец по-късно.

Според църквата възкресението на Иисус Христос е това, което дава основа на цялото християнство. Св. ап. Павел разбирайки, че целият смисъл на християнството е неразривно свързан с Христовото Възкресение пише: "Ако... Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви..."

‼️JUST IN: HOLY FIRE DESCENDS AT THE CHURCH OF THE HOLY SEPULCHRE pic.twitter.com/iDG9N6A8KL