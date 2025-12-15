Учени: На Слънцето има гигантски петна, които могат да доведат до катастрофа на Земята

Учените са открили голям клъстер от слънчеви петна от страната на Слънцето, видима от Земята, който по размер наподобява формацията, причинила събитието Карингтън. Гигантски клъстер от слънчеви петна се появи на обърнатата към Земята страна на Слънцето. Учените изчисляват, че общата им площ е равна на тази, която някога е генерирала най-голямата геомагнитна буря в историята. Live Science пише за това.

Изданието припомня, че геомагнитната буря от 1859 г., известна като „Събитието Карингтън“, се смята за най-мощната в регистрираната история. Тя е нарушила телеграфните системи в цяла Европа и Северна Америка.

Петна по повърхността на Слънцето - какво откриха учените за тях

Слънчевите петна могат да предизвикат мощни изблици на радиация или слънчеви изригвания, когато линиите на магнитното им поле се огънат и разкъсат, освобождавайки енергия в космоса. Такива изхвърляния могат да причинят временни прекъсвания на радиочестотния обхват на Земята и да задействат бързо движещи се плазмени облаци, наречени коронални изхвърляния на маса.

Комплексът от слънчеви петна, наречен AR 4294-4296, се състои от две отделни групи – AR 4294 и AR 4296, които са магнитно преплетени. За първи път той е открит от учените на 28 ноември, когато се върна към видимата страна на Слънцето.

Spaceweather.com вече съобщи, че комплексът AR 4294-4296 е „една от най-големите групи слънчеви петна през последните 10 години“. Според тях той е способен да генерира свръхмощни слънчеви изригвания от клас X – най-силните слънчеви изригвания, класифицирани от Националната океанска и атмосферна администрация.

Учените отбелязват, че ако събитието Карингтън се повтори в днешно време, то би могло да изведе от строя всички спътници в земна орбита и да причини сериозни проблеми на планетата. По-специално, електрическите мрежи биха могли да бъдат повредени, като общите щети потенциално биха надхвърлили 1 трилион долара.

В същото време изследователите отбелязват, че максималният експлозивен потенциал на слънчево петно ​​зависи от конфигурацията на неговото магнитно поле и честотата на изригванията му. Следователно, дори много големи слънчеви петна може да не представляват заплаха.

Магнитните полета на комплекса AR 4294-4296 остават доста заплетени, което показва възможност за изригвания. Този комплекс вече е генерирал потенциално изригване от клас X, докато все още е от обратната страна на Слънцето. Въпреки това, експертите отбелязват, че все още няма ясни признаци за супербуря, сравнима със събитието Карингтън.

По-рано експертът по космическо време и основател на Space Weather News Бен Дейвидсън направи гневно изявление, че Земята може да е на прага на катастрофален геомагнитен катаклизъм, който може да унищожи до 90 процента от човечеството.

