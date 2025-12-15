Жертвите от наводненията в Мароко се увеличават (ВИДЕО)

Броят на жертвите от внезапните наводнения, които засегнаха крайбрежния град Сафи в Мароко през уикенда, се увеличи на 37.

Това съобщиха местните власти, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„В момента 14 души се лекуват в болница „Мохамед V“ в Сафи, включително двама в интензивно отделение“, заявиха местните власти.

Операциите по търсене и спасяване продължават и днес, 15 декември, след най-смъртоносното подобно метеорологично явление в Мароко от повече от десетилетие.

