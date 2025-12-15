Лайфстайл:

Жертвите от наводненията в Мароко се увеличават (ВИДЕО)

15 декември 2025, 13:25 часа 144 прочитания 0 коментара
Жертвите от наводненията в Мароко се увеличават (ВИДЕО)

Броят на жертвите от внезапните наводнения, които засегнаха крайбрежния град Сафи в Мароко през уикенда, се увеличи на 37.

Това съобщиха местните власти, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„В момента 14 души се лекуват в болница „Мохамед V“ в Сафи, включително двама в интензивно отделение“, заявиха местните власти.

Още: Бурята "Брам" причини хаос във Великобритания

Операциите по търсене и спасяване продължават и днес, 15 декември, след най-смъртоносното подобно метеорологично явление в Мароко от повече от десетилетие.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Мощната буря „Байрон“ парализира Гърция: Червен код и наводнения (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Мароко наводнения жертви спасителни операции
Още от Африка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес