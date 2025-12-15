Наско Сираков и Венци Стефанов обсъждат бартер между Левски и Славия

Босовете на Левски и Славия - Наско Сираков и Венцеслав Стефанов, може да направят бартер между двата клуба за футболистите Карл Фабиен и Исак Соле, съобщава Sportal. Според информациите, от стадион "Георги Аспарухов" имат интерес към звездния халф на Славия, като са готови да върнат Фабиен на "белите" и дори да доплатят трансферна сума, за да си осигурят услугите на Соле.

Левски иска да размени Карл Фабиен за Исак Соле

Исак Соле направи много силно впечатление в последните мачове на Славия, като вкара при победата над Левски с 2:0, после се разписа и при равенството срещу Лудогорец, а също така направи силен мач и срещу ЦСКА 1948 за Купата на България. В Левски очевидно са останали впечатлени от футболиста на Славия, и биха разменили Фабиен за него.

Още: "Ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава. Предстои да видим какво ще направи Кирил Домусчиев"

Карл Фабиен напусна Славия и се присъедини към Левски през февруари, като до момента има 15 мача без отбелязан гол. Крилото не е първи избор в състава на Хулио Веласкес и "сините" са готови да го върнат на "белите", за да се подсилят със Соле в средата на терена. Славия обаче ще настоява да получи доплащане за подобен трансфер.

Иначе Карл Фабиен също може да се "отпуши" с трансфер в Славия, тъй като при "белите" той бе основен играч и се разчиташе на него.

Още: На Левски им омръзна да ги мотаят – двама защитници имат срок до Коледа да кажат дали остават!