Румен Радев назначи нов заместник-министър на мястото на Ася Панджерова

Със заповед на премиера Румен Радев са назначени двама заместник-министри, съобщиха от правителствената пресслужба. Станимир Станев е назначен за заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поема Сеня Терзиева-Желязкова.

На 13 май Ася Панджерова беше освободена от длъжността заместник-министър на образованието и науката. Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието, съобщиха на 12 май от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Тя мотивира решението си със създалото се през последните дни обществено напрежение. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи на 11 май за назначена проверка на заместник-министър Панджерова заради подаден сигнал.

В сряда със заповед на премиера Румен Радев бяха назначени заместник-министри в няколко други министерства. В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев. За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева. Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата, а Любомир Богданов Монов е назначен на длъжността заместник-министър на отбраната.