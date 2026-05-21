Надежда Нейнски: Китай очевидно не счита Русия за сериозен икономически партньор

В условията на две войни в близост до България, икономически сътресения и пренареждане на глобалните сили, страната ни е изправена пред важни решения за мястото си в Европа и света. Това заяви дипломатът и бившият служебен външен минист Надежда Нейнски пред "Лице в лице" по bTV.

Бившият външен министър и дипломат подчерта, че светът винаги е бил сложен, независимо дали човек е във властта или извън нея. „Еднакво сложен е, особено ако човек професионално се занимава, както аз вече 30 години, с външна политика. За мен това е професия, не хоби“, заяви Нейнски.

Тя направи паралел между сегашната международна ситуация и периода на войната в бивша Югославия, когато България също е била изправена пред сериозни изпитания. „Не бива да забравяме, че войната беше съвсем до вратите ни. Спомняте си проблемите в Косово, бежанците. Всеки период има своите предизвикателства“, каза тя.

Според Нейнски стабилното парламентарно мнозинство е ключово за провеждането на силна външна политика. „Тази солидна парламентарна подкрепа ни даде възможност да вземем много смели решения и да направим много сериозни стъпки“, посочи тя, визирайки управлението на Иван Костов.

По отношение на разговорите между премиера и американската страна за военните самолети и отпадането на визите за българи, Нейнски отбеляза, че липсата на официална реакция от Вашингтон поражда въпроси. „Нито Държавният департамент, нито Белият дом, нито посолството на Съединените щати в България излезе с коментар за тези разговори“, каза тя.

Според нея политиците трябва да бъдат последователни в позициите си. „Много е важно това, което говориш преди изборите, и това, което говориш след тях, да е едно и също. Иначе започват съмнения по отношение на почтеността“, заяви Нейнски.

Тя акцентира върху необходимостта България да остане активен и предвидим член на Европейски съюз. „Не приемам, че България трябва да се превърне в троянския кон в ЕС, защото смятам, че тя ще загуби много повече, отколкото ще спечели“, подчерта бившият външен министър.

Нейнски защити тезата, че силата на България идва именно чрез членството ѝ в европейската общност. „Каква е тежестта, когато една отделна държава преговаря с голяма страна, и каква е тежестта, ако тя бъде част от една общност?“, попита тя. По думите ѝ големите световни сили имат интерес да преговарят с отделните държави поотделно, а не с обединена Европа.

„Съединените щати, Китай и Русия имат интерес да разбият ЕС, защото Европа като общност е конкурент“, коментира Нейнски. Темата за войната в Украйна и отношенията между Русия и Китай също беше част от разговора. Според нея зад демонстрираните добри отношения между Москва и Пекин стоят сериозни икономически противоречия.

„Китай очевидно не счита Русия за сериозен икономически партньор“, каза Нейнски и допълни, че зависимостта на Русия от Китай става все по-голяма заради санкциите и икономическите трудности. По отношение на Република Северна Македония Нейнски заяви, че страната трябва да стане член на ЕС, но само при гарантиране правата на българската общност.

„За България е от интерес Република Северна Македония да стане член на Европейския съюз, но само при изпълнение на условията и защита на правата на българската общност“, подчерта тя. Тя разкритикува идеята за референдум относно вписването на българите в конституцията на Северна Македония. „Македонските политици губят времето на своя народ с подобни политически ажиотажи“, заяви Нейнски. В заключение тя предупреди, че България не трябва да изпада в изолация от европейските процеси. „Ако България се превърне в нов проблем за Европейския съюз, ЕС ще я заобиколи в своите решения“, каза още Надежда Нейнски.

Според нея споразуменията с Украйна не въвличат България във война, а създават възможности за модернизация и развитие. „Това е бъдещето. Другият вариант е просто да седим в окопите“, заключи тя.

