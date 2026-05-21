Валтер Папазки обеща на феновете на ЦСКА: Това е само началото!

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки поздрави футболисти, треньори, служители и ръководството по случай спечелената снощи Купа на България. „Армейците“ се наложиха над Локомотив Пловдив с 4:3 след изпълнение на дузпи, а в редовното време и продълженията срещата завърши 1:1. Бизнесменът публикува обръщение към "червената" общност, в което пише, че това е само началото.

„Обръщение на собственика на ПФК ЦСКА към армейската общност

Скъпи армейци,

Честита Купа на България!

Днес празнуваме успех, който принадлежи на цялата червена общност. Това отличие е резултат от труд, характер, постоянство и вяра в ЦСКА – дори в най-трудните моменти. На първо място искам да благодаря на треньорския щаб, на футболистите, на спортно-техническия екип и на всички служители в клуба. Зад този трофей стоят безброй часове работа, дисциплина и отдаденост към емблемата на ЦСКА. Тази Купа е заслужена награда за техния професионализъм и за начина, по който защитаваха честта на клуба през целия сезон“.

„И най-вече – благодаря на вас, армейците. Благодаря ви за подкрепата в трудните моменти. За търпението, за вярата и за лоялността през годините. Вие отново доказахте, че ЦСКА не е просто футболен клуб. ЦСКА е общност, кауза и идентичност, предавана от поколение на поколение. Тази Купа е наша. На всички, които носят ЦСКА в сърцето си. Но това е само началото. ЦСКА трябва и ще бъде там, където е мястото на клуб с такава история, традиция и публика – на върха на българския футбол и достойно представен в Европа. Работим всеки ден, за да изградим клуб, който не живее само със славното си минало, а създава силно и устойчиво бъдеще“.

„Скоро ще се завърнем у дома – на стадион „Българска армия“. Дом, достоен за милионите армейци. Модерен, сигурен и отговарящ на най-високите европейски стандарти. Успоредно с това изграждаме и бъдещето на клуба – с модерна Академия, качествена тренировъчна база и ясна визия за развитието на български футболисти, които един ден да носят с гордост червената фланелка“.

„Скъпи армейци, Предстои ни още много работа. Предстоят и нови предизвикателства. Наясно сме с отговорността, която носим. Но съм убеден, че когато ЦСКА е обединен – ръководство, футболисти и публика – няма цел, която да е недостижима. Нека продължим заедно. Със същата страст, с още по-голяма вяра и с обща амбиция да върнем ЦСКА там, където винаги е принадлежал. Само ЦСКА! Валтер Папазки“, се казва в обръщението, което бе публикувано в официалния профил на ЦСКА в социалните мрежи.

