Валтер Папазки обеща на феновете на ЦСКА: Това е само началото!

21 май 2026, 19:12 часа 1533 прочитания 0 коментара

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки поздрави футболисти, треньори, служители и ръководството по случай спечелената снощи Купа на България. „Армейците“ се наложиха над Локомотив Пловдив с 4:3 след изпълнение на дузпи, а в редовното време и продълженията срещата завърши 1:1. Бизнесменът публикува обръщение към "червената" общност, в което пише, че това е само началото.

Собственикът на ЦСКА е много доволен след спечелването на Купата на България

„Обръщение на собственика на ПФК ЦСКА към армейската общност

Скъпи армейци,

Честита Купа на България!

Днес празнуваме успех, който принадлежи на цялата червена общност. Това отличие е резултат от труд, характер, постоянство и вяра в ЦСКА – дори в най-трудните моменти. На първо място искам да благодаря на треньорския щаб, на футболистите, на спортно-техническия екип и на всички служители в клуба. Зад този трофей стоят безброй часове работа, дисциплина и отдаденост към емблемата на ЦСКА. Тази Купа е заслужена награда за техния професионализъм и за начина, по който защитаваха честта на клуба през целия сезон“.

„И най-вече – благодаря на вас, армейците. Благодаря ви за подкрепата в трудните моменти. За търпението, за вярата и за лоялността през годините. Вие отново доказахте, че ЦСКА не е просто футболен клуб. ЦСКА е общност, кауза и идентичност, предавана от поколение на поколение. Тази Купа е наша. На всички, които носят ЦСКА в сърцето си. Но това е само началото. ЦСКА трябва и ще бъде там, където е мястото на клуб с такава история, традиция и публика – на върха на българския футбол и достойно представен в Европа. Работим всеки ден, за да изградим клуб, който не живее само със славното си минало, а създава силно и устойчиво бъдеще“.

„Скоро ще се завърнем у дома – на стадион „Българска армия“. Дом, достоен за милионите армейци. Модерен, сигурен и отговарящ на най-високите европейски стандарти. Успоредно с това изграждаме и бъдещето на клуба – с модерна Академия, качествена тренировъчна база и ясна визия за развитието на български футболисти, които един ден да носят с гордост червената фланелка“.

„Скъпи армейци, Предстои ни още много работа. Предстоят и нови предизвикателства. Наясно сме с отговорността, която носим. Но съм убеден, че когато ЦСКА е обединен – ръководство, футболисти и публика – няма цел, която да е недостижима. Нека продължим заедно. Със същата страст, с още по-голяма вяра и с обща амбиция да върнем ЦСКА там, където винаги е принадлежал. Само ЦСКА! Валтер Папазки“, се казва в обръщението, което бе публикувано в официалния профил на ЦСКА в социалните мрежи.

Бойко Димитров Редактор
