Църковен празник на 17 май: Какво задължително се слага на трапезата?

Утре, 17 май, според православния календар, е денят, посветен на паметта на Свети апостол Андроник. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 17 май

Апостол Андроник е един от ранните християнски проповедници, споменат от апостол Павел в Посланието му до римляните (Римляни 16:7). Павел го нарича „роднина и затворник“, което показва близки духовни или може би дори семейни връзки.

Според църковното предание Андроник, заедно със своя спътник, проповядвал в различни региони на Римската империя, разпространявайки християнски учения сред езичниците. Неговото служение е свързано с мисионерска работа, издръжливост при преследване и вярност.

Юния е спомената редом с Андроник в същия пасаж от Писанието. Апостол Павел ги нарича „прочути сред апостолите“, което свидетелства за високия авторитет на тази двойка в ранната Църква.

В богословските дискусии Юния често е разглеждана като една от малкото жени апостоли в ранното християнство, като се подчертава равенството на призванието за служение, независимо от пола.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 17 май

Ясна луна в нощта на 17 май означава по-хубаво време и ясни дни. Ранните дъбови или ясенови листа може да показват сухо лято. Врабчетата, летящи на големи ята, означават вятър и лошо време.

Какво не може да правите утре? Денят се е смятал за неблагоприятен за пътувания и важни решения. Вярвало се е, че дългите пътувания може да доведат до закъснения, объркване и провал, докато импулсивните действия може да имат нежелани последици. Предците ни са избягвали да ходят в гората на този ден - вярвало се е, че змиите са особено активни през този период и могат да бъдат опасни.

Какво може да правите утре? В народната традиция този светец дори е бил наричан Андрон Дъждовен, свързвайки деня му с влажното и променливо време на май. Това време се е смятало за особено благоприятно за градинарство: било подходящо време за окопаване на картофи и засаждане на разсад от зеле и домати – вярва се, че растенията се вкореняват по-добре в почвата на този ден и тя им дава сила за растеж. Съществува и още едно поверие за празника: ако на трапезата има картофи, годината обещава да бъде изобилна и плодородна, а в семейството ще има благоденствие.

