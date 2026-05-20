Църковен празник на 21 май: НЕ носете дрехи в този цвят, привлича нещастие в живота

Днес, 21 май, православният календар почита Светите равноапостолни Константин и Елена. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Роден в благородно римско семейство, Константин първоначално е един от многото амбициозни владетели на империята, но именно той успява да обедини огромната държава под знамето на християнството. В решаващ момент преди битката, която определя съдбата на империята, той вижда видение: небесен знак на кръста и думи, призоваващи хората да последват неговото знаме. Това се оказва повратна точка.

Вместо старите езически богове, Константин избрал Бога на християните и решението му предизвикало лавина от промени. Благодарение на него бил издаден известният Милански едикт – документ, който провъзгласил свободата на религията и сложил край на бруталното преследване на християните. Императорът направил вярата стълб на държавата. Той построил нова столица – Константинопол, която се превърнала в духовен и културен център на Изтока за векове напред.

Но най-важното е, че Константин свиква Първия Вселенски събор в Никея, където са положени основите на християнското учение и окончателно е установен църковният канон. Това събитие променя световния религиозен пейзаж.

Елена, майката на Константин, била истинска християнска душа и образец за вяра. Тя вярвала в Бога с цялото си сърце и правила всичко, за да прослави тази вяра не само в сърцето си, но и в света.

Нейното поклонничество в Светата земя се превръща в един от най-важните епизоди в историята на християнството. Смята се, че тя е открила самия Кръст, на който е бил разпнат Исус Христос – най-святият символ на спасението и надеждата за всички вярващи. Откриването на Истинския кръст се превръща в мощен символ за цялата християнска общност и предизвиква нов тласък за укрепване на вярата.

Елена инициирала изграждането на църкви и свети места, които се превърнали в центрове на духовност и поклонение. Нейните добри дела и филантропия я превърнали в символ на християнската любов и преданост.

Защо са наречени равноапостолни? Тази почетна титла не се дава лекомислено – тя се присъжда на онези, които подобно на апостолите просвещават света чрез своя пример, вяра и дела. Константин и Елена не просто са поддържали християнството – те са го превърнали в основа на нова цивилизация, са повлияли на съдбите на милиони и са поставили началото на епоха, в която вярата се е превърнала в източник на сила и единство.

Тяхното наследство са не само древни документи и храмове, но и жив източник на вдъхновение за всеки, който търси светлина в мрака на света.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 21 май

На 21 май вятърът духа от изток - ще има много дъжд преди жътвата. Обилната роса сутрин означава добра реколта. Ако на 21 май има гръм или гръмотевична буря, ще има добра реколта и лятото ще бъде плодородно.

Какво не бива да правите утре? На този ден е абсолютно забранено да клюкарствате, да се карате или по друг начин да обиждате другите. Също така, не отказвайте помощ на нуждаещите се – това само ще ви донесе проблеми.

Според народните поверия трябва да се избягват тъмни дрехи на този ден, тъй като те носят тъга и скръб в семейството. Също така, избягвайте всякакви сватовства или годежи – брак, сключен на този ден, обещава да бъде проблемен и краткотраен.

Какво можете да направите утре? Светите равноапостолни император Константин и царица Елена са почитани като покровители на мира и благоденствието. Вярващите се обръщат към тях с молитви да ги дарят с мъдрост, вътрешна сила, търпение в изпитания и добро здраве. Света Елена е особено вярвана като покровителка на възрастните хора, предпазваща ги от болести и самота.

На деня на Света Елена младите момичета ѝ се молят за истинска любов и мил съпруг, който да бъде техен надежден спътник в живота. Според народното поверие, всичко, което се посява или засажда през това свято време, получава специална закрила и благословия от самата светица.

