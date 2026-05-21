Халф на Астън Вила направи нещо невиждано от 1999 година насам

Астън Вила завоюва златните медали в Лига Европа след категоричен триумф с 3:0 над Фрайбург на финала в Истанбул, но големите празненства за бирмингамци продължават и на индивидуално ниво. Атакуващият полузащитник на английския тим Морган Роджърс официално бе обявен от УЕФА за Най-добър футболист на турнира за изминалия сезон, пренаписвайки историята на надпреварата.

Морган Роджърс бе обявен за най-добър футболист на Лига Европа след силен сезон с Астън Вила

23-годишният халф направи феноменална кампания, записвайки три попадения и пет асистенции в 15 двубоя. Блестящото му представяне бележи своята кулминация в решителния сблъсък за трофея, където той се отчете с гол и ключово подаване. С това си постижение Роджърс стана първият англичанин от легендарния Теди Шерингам през 1999 г. насам, който прекъсва тази суша с гол и асистенция в голям европейски финал. Той е и първият представител на Англия, печелил тази престижна индивидуална награда в турнира.

Още: Георят на Аржентина от Мондиал 2022 със сериозна контузия: под въпрос ли е за Световното?

УЕФА обяви и символичния идеален състав за сезона, в който доминират шампионите от Бирмингам и финалистите от Фрайбург:

Вратар: Емилиано Мартинес (Астън Вила)

Защитници: Виктор Гомес (Брага), Матиас Гинтер (Фрайбург), Морато (Нотингам Форест), Оскар Мингеса (Селта)

Полузащитници: Джон Макгин (Астън Вила), Максимилиан Егещайн (Фрайбург), Морган Роджърс (Астън Вила)

Нападатели: Антони (Бетис), Игор Жезус (Нотингам Форест), Емилиано Буендия (Астън Вила)

За "Откритие на сезона" пък бе посочен 20-годишният швейцарски талант на Фрайбург Йохан Манзамби, който впечатли с два гола и две асистенции в своите 15 появи на терена.

Още: 40 години по-късно: Асън Вила се качи на европейския връх, след като победи безидеен Фрайбург на финала в Лига Европа