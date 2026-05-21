Спорт:

Халф на Астън Вила направи нещо невиждано от 1999 година насам

21 май 2026, 19:16 часа 1357 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Халф на Астън Вила направи нещо невиждано от 1999 година насам

Астън Вила завоюва златните медали в Лига Европа след категоричен триумф с 3:0 над Фрайбург на финала в Истанбул, но големите празненства за бирмингамци продължават и на индивидуално ниво. Атакуващият полузащитник на английския тим Морган Роджърс официално бе обявен от УЕФА за Най-добър футболист на турнира за изминалия сезон, пренаписвайки историята на надпреварата. 

Морган Роджърс бе обявен за най-добър футболист на Лига Европа след силен сезон с Астън Вила

23-годишният халф направи феноменална кампания, записвайки три попадения и пет асистенции в 15 двубоя. Блестящото му представяне бележи своята кулминация в решителния сблъсък за трофея, където той се отчете с гол и ключово подаване. С това си постижение Роджърс стана първият англичанин от легендарния Теди Шерингам през 1999 г. насам, който прекъсва тази суша с гол и асистенция в голям европейски финал. Той е и първият представител на Англия, печелил тази престижна индивидуална награда в турнира. 

Още: Георят на Аржентина от Мондиал 2022 със сериозна контузия: под въпрос ли е за Световното?

Моорган Роджърс

УЕФА обяви и символичния идеален състав за сезона, в който доминират шампионите от Бирмингам и финалистите от Фрайбург: 

  • Вратар: Емилиано Мартинес (Астън Вила)
  • Защитници: Виктор Гомес (Брага), Матиас Гинтер (Фрайбург), Морато (Нотингам Форест), Оскар Мингеса (Селта) 
  • Полузащитници: Джон Макгин (Астън Вила), Максимилиан Егещайн (Фрайбург), Морган Роджърс (Астън Вила) 
  • Нападатели: Антони (Бетис), Игор Жезус (Нотингам Форест), Емилиано Буендия (Астън Вила)

За "Откритие на сезона" пък бе посочен 20-годишният швейцарски талант на Фрайбург Йохан Манзамби, който впечатли с два гола и две асистенции в своите 15 появи на терена.

Още: 40 години по-късно: Асън Вила се качи на европейския връх, след като победи безидеен Фрайбург на финала в Лига Европа

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа Астън Вила Морган Роджърс
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес