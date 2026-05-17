Църковен празник на 18 май: Обичаят, който обещава вечна любов на влюбените

Утре, 18 май, е православният празник на светите мъченици Теодот, Петър, Дионисий, Андрей и други. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 18 май

Тези свети мъченици са живели в период, когато Римската империя е преследвала християните жестоко. Властите са изисквали поклонение на езически богове и императора, а тези, които са отказвали, са били подлагани на мъчения, затвор и екзекуции. Въпреки страха и опасността, много вярващи са останали непоколебими във вярата си.

Именно през това трудно време мъчениците Теодот, Петър, Дионисий, Андрей и техните съмишленици се издигат до известна черта. Те открито изповядват, че са християни, подкрепят преследваните си братя и сестри в Христос и не се страхуват да свидетелстват за Евангелието.

Светият мъченик Теодот бил известен със своята доброта, милост и искрена вяра. Според легендата той помагал на християни в затвора, издържал семействата на мъченици и погребвал телата на екзекутираните вярващи, рискувайки собствения си живот.

Когато дейността му станала известна на властите, Теодот бил заловен. Той бил принуден да се отрече от Христос, но светецът останал непоколебим. След жестоки мъчения мъченикът приел смъртта, прославяйки Бога с твърдостта си.

Заедно с Теодот, други християни – Петър, Дионисий, Андрей и техните спътници също пострадали. Те също смело издържали мъчения и отказвали да принесат жертви на езическите богове.

Свети Петър се отличавал с дълбоката си мъдрост и преданост към Църквата. Дионисий проповядвал християнското учение сред народа, укрепвайки вярата на мнозина. Андрей бил пример за смирение и духовна сила. Всички те станали примери за това как любовта към Бога може да бъде по-силна от страха от смъртта.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 18 май

Чайките крещят силно вечер - ще бъде топло и ясно време. Акп слънцето залязва в мъгла - скоро ще вали. Бледият залез предвещава дъждовно време.

Какво не може да се прави утре? Според народните вярвания, 18 май е ден, в който трябва да се избягва започването на нови начинания, смяната на работа или купуването на нови неща, тъй като подобни промени могат да донесат лош късмет. Освен това не трябва да се дрехи като подарък, защото се вярва, че те могат да донесат тревоги и нещастия на други хора.

Какво може да правите утре? На този ден предците ни са спазвали още една народна традиция за приготвяне на ястия с - овесена каша или тестени изделия. Денят се свързва и с романтично поверие: вярвало се е, че ако влюбена двойка обиколи три пъти дъб на 18 май, хваната за ръце, съюзът им ще бъде силен, щастлив и дълготраен.

