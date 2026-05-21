Проф. Веселин Вучков: Ако Пепи Еврото се прибере, вече спокойно може да си живее на свобода в България

21 май 2026, 18:42 часа
Снимка: БГНЕС
Ако Пепи Еврото се прибере, вече спокойно може да си живее на свобода в България. Това каза в предаването “Лице в лице” по bTV проф. Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, юрист и университетски преподавател. Софийският градски съд освободи от наказателна отговорност Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, и му наложи глоба от 2 556 евро по делото за случая „Осемте джуджета“. Петьо Еврото вече не се издирва с европейска заповед за арест, реши още съдебният състав. Делото се гледаше задочно, защото бившият следовател е в неизвестност от 3 години.

„Преди дни излезе статистиката на прокуратурата за работата ѝ и на разследващите органи за миналата 2025 година. Едно много интересно четиво и го препоръчвам горещо, защото се оказва, че оправдателните присъди са само 2%“, посочи той.

По думите му въпросът е дали всички престъпни прояви стават достояние на органите, които трябва да започнат разследване, или имаме голям обем скрита престъпност. „Освен това - дали самите дела приключват своевременно и относително справедливо. Как това отеква в общественото съзнание, макар че общественото мнение не може винаги да ни бъде категоричен критерий. Но ето и днес се постанови една осъдителна присъда“.

„Присъдата на Пепи Еврото е осъдителна. Променена е правната квалификация. Не са събрани доказателства за по-тежкото обвинение. В нормите на закона ще намерим всякакви пролуки, предполагам и в доказателствения материал. Съдът едва ли е сгрешил тук. Обаче голямата тема остава - кой е Пепи Еврото? Защо е познат на всички в България, не само в съдебните среди? Как приключват конкурсите, които текат на различни нива в съдебната система?“, попита проф. Вучков.

Той обясни, че никъде в законите, в подзаконовите актове и в правилата пред конкурсните комисии не е написано, че трябва да посетиш определено заведение - „Осемте джуджета“. „Това не е разписано, но се оказва, че понякога това е най-важният етап от процедурата. И това е голямата тема“. „Ако Пепи Еврото се прибере, вече спокойно може да си живее на свобода в България. Но явлението е важно. Това е тема, която не за първи път се повдига в новите демократични условия. И назад във времето е имало скандали за това как се кадрува в съдебната система и в службите за сигурност. И самото дело беше много показателно около днешната осъдителна присъда, където по един много релефен начин се оказа, че всъщност има въздействие и върху прокуратурата“, смята той.

Проф. Вучков сподели, че вече му е омръзнало да се пишат нови закони. „Дано не се втурнат да пишат изцяло нов закон за МВР и за съдебната власт. Трябва да има усъвършенстване в особената част на Наказателния кодекс, но в общата част по-добре да не се пипа. Въпросът е, че в крайна сметка всичко се прилага от конкретни хора, които трябва да имат добър интегритет и добър професионален капацитет“.

„Наистина е важно тази кадрова рулетка най-после да се завърти, не на толкова бързи обороти, в съдебната система с нов състав на Висшия съдебен съвет. Да не се отлагат до безкрай поредният етап на подбор, поредната реформа, включително и в съдебната система, за да може още в рамките на 6 месеца до една година новото парламентарно мнозинство да демонстрира не само желание и воля, но и капацитет да променя нещата“, смята той.

По думите му бройката на променените закони не бива да бъде критерий за добра работа на един парламент. „Дори бих се успокоил вътрешно, включително и по темата с наказателните закони, ако много рядко ги пипаме. Макар че в парламента отново почва един вихър от законодателни промени“.

Веселин Вучков Дело Осемте джуджета Пепи Еврото
Елин Димитров
