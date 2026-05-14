Църковен празник на 15 май: НЕ правете това у дома, привлича бедност

Утре, 15 май, е денят на паметта на Свети Пахомий Велики в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 15 май

Пахомий Велики е роден около края на III век в Египет, в езическо семейство. Още от малък е призован на военна служба в римската армия. Именно там настъпва повратният момент в живота му. По време на военна кампания Пахомий и неговите спътници се оказват затворени. Местните християни им носят храна и помощ и тази безкористна любов дълбоко впечатлява бъдещия светец. Той започва да размишлява върху вярата и смисъла на човешкия живот.

След освобождаването си Пахомий приема християнството, решение, което напълно променя по-нататъшната му съдба.

След кръщението си Пахомий отива в пустинята, където става ученик на отшелника Паламон. Там той се научава на строг аскетизъм, молитва, мълчание и дълбока духовна съсредоточеност.

С течение на времето обаче Пахомий осъзнава, че самотният аскетизъм не е единственият път към Бога. Той осъзнава необходимостта от общ живот на монаси, където те да могат да се подкрепят взаимно, да се молят заедно и да служат на обща духовна цел.

Най-големият принос на Пахомий е създаването на първата организирана монашеска общност (киновия), където монасите живеят според общо правило. Той основава манастир в Табенис (Египет), който става модел за последващите монашески общности. Неговото „правило“ се превръща в първия писмен монашески устав в християнската традиция.

Пахомий Велики успява да промени самата идея за монашество. Докато образът на пустинника-отшелник преди това преобладава, той предложил модел на духовна общност, където святостта се постига чрез единство, дисциплина и взаимна подкрепа.

Неговите манастири бързо се разпространили из Египет, а по-късно и в целия християнски свят. Именно въз основа на неговите правила по-късно се сформирали западни и източни монашески ордени.

Пахомий живял дълъг живот, ръководейки много манастири и обучавайки хиляди монаси. Той починал през IV век, оставяйки след себе си мощно духовно училище.

Неговото наследство живее и днес: организираният монашески живот в християнството до голяма степен произхожда от него.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 15 май

Обилната роса сутрин означава изобилна реколта от краставици и зеленчуци. Ако птиците пеят рано сутринта, очаква се ясно и стабилно време. Топлият 15 май се смята за знак, че студените нощи свършват.

Какво не можеш да правите утре? Според народните знаци, категорично не трябва да споделяте плановете си - вярвали, че това ще попречи на тяхното осъществяване. Също така трябва да избягвате да засаждате определени градински култури: краставиците може да стана горчиви и деформирани, тиквичките - ще са с празни цветове, а разсадът от зеле - няма да се вкорени добре.

Какво може да се прави утре? В народната традиция този светец е почитан като покровител на топлината, плодородието и изобилната реколта. На този ден хората му се молят за стабилно време, добра реколта, добро здраве и бързо възстановяване. Според народното поверие, ако оставите бъркотия у дома, тогава във финансите ви ще царува застой и ще привлечете бедност в живота си.

