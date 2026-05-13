Църковен празник на 14 май: Какво задължително трябва да засадите в градината си утре?

Утре, 14 май, е празникът на свети мъченик Исидор в православния календар. Ето какво трябва и не трябва да се прави на този църковен празник и какво задължително трябва да засадите в градината си.

Църковен празник на 14 май

Исидор е живял през трети век и е родом от Александрия, един от най-големите градове в света по онова време, известен със своята култура, образование и религиозни спорове. От младостта си той е изповядвал християнинството и се отличавал с благочестие и искрена вяра.

В зряла възраст Исидор става войник в римския флот. Той служи по време на управлението на император Деций, един от най-жестоките преследвачи на християните. Именно през този период властите изискват всички жители на империята да принасят жертви на езически богове и да признаят божествеността на императора.

Когато флотът се отдалечил от остров Хиос, командирът на армията заповядал на всички войници да извършат езическо жертвоприношение. Исидор открито заявил, че е християнин и се покланя само на Исус Христос. Заради това той бил незабавно арестуван.

По време на разпитите мъченикът е бил подлаган на заплахи и мъчения в опити да бъде принуден да се отрече от вярата си. Исидор обаче останал непоколебим. Според преданието, той смело понасял страданията си, непрестанно се молейки и прославяйки Бога.

Духовната му сила особено изумявала мъчителите му: дори след жестоки мъчения светецът не поискал милост и не се съгласил да се покланя на езически идоли.

В крайна сметка владетелят заповядал екзекуцията на Исидор. Около 251 г. светецът бил обезглавен на остров Хиос. Християните тайно погребали тялото му и впоследствие мястото на погребението станало почитано сред вярващите.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 14 май

Ясен и топъл ден на 14 май означава, че лятото ще бъде хубаво и плодородно. Ако сутринта има много роса, очаквайте добра реколта от краставици и зърнени култури. Дъждът на този ден предвещава влажно лято.

Какво не можеш да правите утре? На този ден трябва да се избягват кавги, обиди, груби думи и конфликти. Алчността, завистта и безразличието към нуждаещите се от помощ също привличат нещастие в живота.

Какво може да правите утре? Според древните народни вярвания, 14 май се смята за благоприятен ден за засаждане на лук – вярвало се е, че той ще расте сочен и без излишна горчивина.

