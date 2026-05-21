Микел Артета разкри през какъв психологически ад е минал Арсенал по пътя към успеха във Висша лига

21 май 2026, 19:05 часа 1327 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Наставникът на Арсенал Микел Артета сподели, че едва сега започва да осъзнава значимостта на историческия успех на "артилеристите". Те сложиха край на 22-годишната си пауза без титла в Премиър лийг. Това се случи във вторник вечер, когато техният основен съперник Манчестър Сити не успя да спечели двубоя си с Борнемут. Равенството направи така, че преднината на Арсенал да стане недостижима кръг преди края на първенството и да донесе дълго чакания триумф за лондонския клуб.

Микел Артета призна за огромното напрежение и за моментите в които сам се е съмнявал в своите качества

"Началото беше изключително трудно. Когато изграждаш един клуб от основите и го изведеш до ситуация, в която единствената стъпка е да започнеш да печелиш, напрежението е огромно. Не е лесно да излизаш на терена с този товар всяка седмица. Спомням си разговорите ни в началото на сезона през септември и октомври – усещането беше, че ако сгрешим веднъж, всичко приключва, а предстояха още осем-девет месеца игра. Точно затова се гордея толкова много с момчетата. Важна е не само самата титла, а начинът, по който я извоювахме. Показахме характер, бяхме хладнокръвни в моментите, когато всички се съмняваха в нас. Разбира се, че и аз се питах дали съм достатъчно добър да изведа този тим до нещо толкова голямо. Никога нямаш сигурност, докато не го постигнеш. Сега обаче виждам, че играчите са гладни за още, а пред нас предстои най-големият мач в Будапеща", сподели емоционално Артета.

"Манчестър Сити и Пеп бяха огромен фактор в нашето израстване. Аз започнах моя треньорски път именно до Гуардиола. Нивото в лигата се вдига постоянно, бяхме близо няколко пъти и ето, че този път успяхме. Вчера се обадих лично на Андони Ираола, за да го поздравя за феноменалния сезон с Борнемут. Пошегувах се с него: "Първо за малко да ни отнемеш титлата, а накрая ни помогна да я спечелим". Исках да му благодаря и да изразя искреното си възхищение към работата му, защото го чака бляскаво бъдеще", разказа мениджърът на "артилеристите".

"Микел Мерино подновява пълноценни тренировки с основната група още утре, след като днес се готвеше по облекчена програма. Силно се надяваме, че в следващите няколко дни на терена ще се завърне и Юриен Тимбер, въпреки че той е малко по-назад с възстановяването си. Целта ни е и двамата да бъдат напълно готови и на разположение за грандиозния финал в края на месеца", завърши специалистът.

Жанина Колева Редактор
