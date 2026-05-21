Микел Артета разкри през какъв психологически ад е минал Арсенал по пътя към успеха във Висша лига

Наставникът на Арсенал Микел Артета сподели, че едва сега започва да осъзнава значимостта на историческия успех на "артилеристите". Те сложиха край на 22-годишната си пауза без титла в Премиър лийг. Това се случи във вторник вечер, когато техният основен съперник Манчестър Сити не успя да спечели двубоя си с Борнемут. Равенството направи така, че преднината на Арсенал да стане недостижима кръг преди края на първенството и да донесе дълго чакания триумф за лондонския клуб.

Микел Артета призна за огромното напрежение и за моментите в които сам се е съмнявал в своите качества

"Началото беше изключително трудно. Когато изграждаш един клуб от основите и го изведеш до ситуация, в която единствената стъпка е да започнеш да печелиш, напрежението е огромно. Не е лесно да излизаш на терена с този товар всяка седмица. Спомням си разговорите ни в началото на сезона през септември и октомври – усещането беше, че ако сгрешим веднъж, всичко приключва, а предстояха още осем-девет месеца игра. Точно затова се гордея толкова много с момчетата. Важна е не само самата титла, а начинът, по който я извоювахме. Показахме характер, бяхме хладнокръвни в моментите, когато всички се съмняваха в нас. Разбира се, че и аз се питах дали съм достатъчно добър да изведа този тим до нещо толкова голямо. Никога нямаш сигурност, докато не го постигнеш. Сега обаче виждам, че играчите са гладни за още, а пред нас предстои най-големият мач в Будапеща", сподели емоционално Артета.

"Манчестър Сити и Пеп бяха огромен фактор в нашето израстване. Аз започнах моя треньорски път именно до Гуардиола. Нивото в лигата се вдига постоянно, бяхме близо няколко пъти и ето, че този път успяхме. Вчера се обадих лично на Андони Ираола, за да го поздравя за феноменалния сезон с Борнемут. Пошегувах се с него: "Първо за малко да ни отнемеш титлата, а накрая ни помогна да я спечелим". Исках да му благодаря и да изразя искреното си възхищение към работата му, защото го чака бляскаво бъдеще", разказа мениджърът на "артилеристите".

"Микел Мерино подновява пълноценни тренировки с основната група още утре, след като днес се готвеше по облекчена програма. Силно се надяваме, че в следващите няколко дни на терена ще се завърне и Юриен Тимбер, въпреки че той е малко по-назад с възстановяването си. Целта ни е и двамата да бъдат напълно готови и на разположение за грандиозния финал в края на месеца", завърши специалистът.

