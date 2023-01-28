Свети Ефрем

Св. преп. Ефрем Сирин бил родом от Едеса, Сирия - син на благочестиви родители. Млад отишъл в пустинята; станал монах и прекарвал в подвизи.

Написал много слова и поучения. Основал училище в Едеса, от което са излезли много знаменити учители на Сирийската църква.

Ръкоположен за диакон от Св. Василий Велики, без да знае гръцки език, чудесно проговорил тоя език; от него е ръкоположен и за свещеник.

По свое завещание от скромност бил погребан в края на градските гробища, дето погребвали странници, в 373 година.

Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст Паметта на най-великия проповедник измежду най-великите отци и учители на християнската Църква св. Йоан Златоуст се празнува на 13 ноем... Прочети повече

Св. Ефрем Сириец е боговдъхновен църковен писател и екзегет, оставил множество съчинения, сред които и тълкувания на цялото Свещено Писание.

Борбата с греха и покаянието е основна тема в съчиненията и проповедите му. Неслучайно молитвата "Господи и Владико на моя живот" от този "проповедник на покаянието" е в основата на православното богослужение през Великия пост. В разнообразни литературни и омилетични форми св. Ефрем разглежда и други основни нравствено-аскетични въпроси.

Св. Ефрем Сирин води борба с ересите и утвърждава православната вяра и до нас са останали множество негови догматико-полемически съчинения.

Pravoslavieto.com