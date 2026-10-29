Църковен празник на 30 октомври: Поличбата, която вещае щастие и късмет

На 30 октомври православната църква почта паметта на светите мъченици Зиновий, Зиновия и Св. крал Стефан Милутин. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 30 октомври

Светците Зиновий и Зиновия са живели през III и IV век в град Кипър (според други източници, в Азия). Те произхождат от благочестиво семейство и от ранна възраст са се придържали към стремежа си да се посветят изцяло на Христос.

Зиновий бил свещеник или монах, който проявявал изключителна ревност към вярата си. Сестра му Зиновия го следвала в духовния живот и заедно с него се стремяла към безгрешен живот, молитва и служене на другите.

Двамата светци са известни с това, че са се грижили за сираци и се занимават с благотворителна дейност, помагайки на бедните и болните. Тяхната благотворителност и святост привлякла вниманието на местните власти, които, бидейки езичници, започнали да преследват християните.

Зиновий и Зиновия били измъчвани и екзекутирани заради вярата си в Христос.

На 30 октомври православните християни почитат паметта на Свети Стефан Милутин, крал на Сърбия, брат му Драгутин и майка им Елена. Цялото семейство доброволно решава да напусне двореца, сваляйки кралските си одежди и обличайки монашески одежди.

Свети Стефан е най-малкият син на крал Стефан Урош I и внук на първовенчания крал Свети Стефан. Той управлява Сърбия от 1275 до 1320 г. Стефан Милутин получава трона от по-големия си брат Драгутин, благочестив християнин, който след кратко царуване предава властта на брат си и се уединява в Срем, където извършва тайни аскетични подвизи в яма, която изкопава със собствените си ръце. През праведния си живот Свети Драгутин се труди много, за да обърне богомилските еретици към истинската вяра. Умира на 2 март 1316 г.

Брат му, след като става цар, смело, с думи и дела, често с оръжие в ръка, защитава православните сърби и други народи от същата вяра от многобройни врагове. Благочестивият Стефан никога не забравя да благодари на Господа за всички Негови благословии. Той построил над 40 църкви, множество манастири и хосписи. Светецът се грижел особено за манастирите на Света гора Атон.

Когато Сръбското кралство паднало, манастирите останали центрове на национална култура и православие сред сръбския народ. Свети Стефан починал на 29 октомври 1320 г. и бил погребан в манастира Баня. Две години по-късно били открити нетленните му мощи.

Света Елена, благочестивата майка на светите си синове, посветила целия си живот на благотворителни дела след смъртта на съпруга си: тя построила къщи за бедни селяни и основала манастири за желаещите живот в чистота и девство. Близо до град Спич тя издигнала манастира Реч и го дарила със земи. Преди смъртта си Света Елена дала монашески обети и се отдала на Господа на 8 февруари 1306 г.

По знаците на този ден предците ни са гадаели както ще бъде времето. Вярва се, че каквото е времето в деня на Свети Зиновий, такова ще бъде и в началото на зимата. Топлият ден означава мразовита и сурова зима. Слънчева сутрин означава, че снегът ще завали по-късно; облачна сутрин означава обилен сняг.

Какво не бива да правите утре? На този ден, според народното поверие, е нежелателно да се мързелува, тъй като това може да доведе до финансови затруднения. Също така трябва да се избягва даването на пари назаем или да се искат пари.

На този ден, както и на всеки друг, църквата не одобрява лъжите, клеветите и използването на нецензурни думи.

Какво можете да направите утре? Според народните вярвания на този ден е много добре да се нахранят птиците – предците ни са вярвали, че това носи късмет и просперитет в дома. Вярвало се е още, че тези, които работят усилено на този празник, ще си осигурят стабилни доходи и просперитет в бъдеще.

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