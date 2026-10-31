Почитаме големи светци на 1 ноември: Какво трябва и какво не трябва да се прави утре

Утре, 1 ноември, според православния календар е празникът на светите чудотворци и безсребреници Козма и Дамян. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 1 ноември

Светиите Козма и Дамян са известни в християнството като чудотворци и безсребреници, което означава лекари, които са лекували хора безплатно в името на Бога. Те са почитани в Православието и Католицизма. Смятат се за покровители на лекарите, болните и всички, които практикуват милосърдие.

Светците са родени през трети век в Арабия Ликия (сега част от Турция). Те са били братя и са приели християнството. Козма и Дамян са били лекари, известни със своите умения. Те отказвали да приемат заплащане за лечението си, което им е спечелило името „безсребреници“. Те лекували хората не само физически, но и духовно, проповядвайки християнската вяра. Изцеленията им често са били съпроводени с чудеса: те са изцелили слепи, парализирани и тежко болни.

Светците са живели и са служили по време на гоненията на християните при император Диоклециан (началото на IV век). Те не се отрекли от вярата си в Христос и продължили да лекуват и проповядват. Били екзекутирани чрез побой и обезглавяване. След смъртта им мощите им се превърнали в място за поклонение и източник на чудотворно изцеление.

Сутрешният слана или мъгла на този ден вещае ясно и мразовито време. Ясното небе сутрин вещае студена и снежна зима, силни студове. Облаците при залез слънце означават сняг през следващите дни.

Какво не бива да правите утре? На този ден, според народните вярвания, не бива да се отказва помощ на нуждаещите се, нито да се отдавате на отчаяние или на мисли по финансови затруднения. Трябва да се внимава особено с финансите си: да се избягват безразсъдните разходи и разточителството, тъй като лекомислието с парите може да доведе до бедност и финансови затруднения.

Какво можете да правите утре? На този православен празник вярващите се обръщат към светците Козма и Дамян с молитви и молби, тъй като те се смятат за покровители на лекарите и всички, които се посвещават на лечението. Според легендата светците са лекували не само хора, но и животни, затова са почитани и като закрилници на добитък и птици. Хората се молят на Козма и Дамян за здраве и възстановяване от всякакви неразположения, за благополучие в семейния живот. Неомъжените момичета молят за добър съпруг, а също така се обръщат към светците за подкрепа в ученето и в начинания, изискващи търпение.

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