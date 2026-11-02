Църковен празник на 3 ноември: Почитаме голям светец, роден в София

На 3 ноември Православната църква чества деня на паметта на преподобни Пимен Зографски (Софийски). Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 3 ноември

Светецът е роден около 1540 г. в София, в благочестиво семейство, а в мирно време получава името Павел, тъй като е роден на празника на апостолите Петър и Павел. Още от малък Павел проявява усърдие в учението си. Негов наставник е йеромонах Тома от църквата „Великомъченик Георги“ в София. Под ръководството на учителя Павел изучава Светото писание, иконопис и църковно пеене.

Когато Павел навършил 26 години, той останал сирак. Тогава младият мъж раздал имуществото си на бедните и отишъл в Света гора. В монашеската обител Павел постъпил в българския манастир Зограф. На Света гора Павел бил ръкоположен за монах с името Пимен. Пимен водил смирен живот, изпълнявал всички необходими послушания и непрестанно се молил на Господа.

На 30-годишна възраст Пимен е ръкоположен за презвитер. Решава да стане отшелник и прекарва 15 години в пещерата на Свети Козма Зографски, където стриктно спазва правилото за пост и молитва.

Когато преподобни Пимен навършил 55 години, великомъченик Георги Победоносец се явил насън на светеца и заповядал на монаха да напусне Света гора и да се върне в България, за да извършва там пастирска служба и да подкрепя народа с наставления и мъдри думи. Преподобни Пимен не искал да напусне Света гора и да промени начина си на живот, но Георги Победоносец отново се явил на монаха и казал, че България се нуждае от духовен наставник, който да защити Православието и да възстанови разрушените църкви. След като получил благословията на изповедника, монахът се сбогувал с монасите и напуснал Атон.

По времето, когато Свети Пимен пристига в България, тази територия е под игото на Османската империя. Хората посрещат монаха с голяма радост и ентусиазъм. Свети Пимен, изпълнявайки волята Господня, активно се занимава с възраждането на православните традиции. Монахът проповядва много, лекува болни, възстановява църкви, рисува икони. Според историците Свети Пимен е възстановил повече от 300 църкви и 15 манастира. Повечето от възстановените църкви са изографисани от самия светец. Монахът възстановява и Черепишкия и Суходолския манастир. Благодарение на него тези манастири отново се изпълват с монаси.

Преди смъртта на Пимен, Свети Георги Победоносец отново се явил в съня му и заповядал да отиде в Черепишкия манастир. В този манастир през 1610 г. Свети Пимен завършил земния си път. Много хора, дошли на гроба му, били изцелени.

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Народните поверия предупреждават на този празник да се избягва недоволство от собствената съдба и безразличие към проблемите на другите хора. Вярвало се е, че отказът да се подкрепи човек в беда може да се превърне в беда за самия отказващ. Дългите пътувания е по-добре да се отложат за друг ден, ако е възможно.

Според древните обичаи, 3 ноември е бил посветен на домакинските задължения и ръкоделието: жените са започвали да шият и да тъкат топли дрехи. На трапезата са се сервирали кисел от късна реколта от горски плодове и домашно приготвени сладкиши. Хората са вярвали, че подобни лакомства ще помогнат за привличане на просперитет, добро здраве и материално богатство в дома. Празникът се е смятал за благоприятен ден и за започване на нови начинания и завършване на работа, която е била отложена по-рано.