Църковен празник на 5 ноември: Какво задължително се слага на трапезата за здраве и късмет

В православния календар 5 ноември е денят, посветен на паметта на мъчениците Галактион и Епистима. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 5 ноември - традиции, обичаи и забрани

Животът на Галактион и Епистима се пада в период, когато християните в Римската империя са били преследвани. Властите са изисквали от тях да спазват езически религиозни обреди и да почитат боговете на империята. Този, който отказвал да го направи, бил лишаван от свобода, измъчван и екзекутиран.

Според житията на светците, по време на гоненията при император Деций, Галактий е бил разобличен като християнин и арестуван. Той е бил изправен пред съда, където от него е поискано да се отрече от вярата си. Но той останал непоколебим и отказал да изпълнява заповеди, противоречащи на религиозните му убеждения.

Когато Епистима научила за ареста на съпруга си, тя решила да не стои настрана. Напуснала манастира и отишла на мястото, където бил държан Галактион, за да сподели неговите изпитания. Постъпката ѝ станала свидетелство за нейната преданост към Христос и духовното единство на двойката.

Според църковното предание Галактион и Епистима били подложени на жестоки мъчения в опит да бъдат принудени да се отрекат от християнството. И двамата издържали изпитанието и не се отрекли от вярата си.

В крайна сметка светците приели мъченичество. В християнската традиция техният подвиг се превърнал в символ на вярност към Бога и смелост пред лицето на преследването.

Предците ни са извършвали гадания за времето по знаците на деня. Вярва се, че ако на този ден вали сняг, зимата може да дойде рано и да е студена. Ако вятърът е силен, се очаква застудяване през следващите дни. Ако небето е облачно, времето може да остане влажно и мрачно.

Според народните вярвания човек не бива да предприема важни начинания или да харчи големи суми за покупки, тъй като се предполага, че закупените вещи могат бързо да се развалят. Също така не се препоръчвало да се сключват споразумения или да се подписват документи. Хората вярвали, че на този ден споразуменията могат да бъдат нарушени или да загубят валидността си поради намесата на зли сили.

То традиция на този ден на трапезата задължително трябва да присъства ряпа като символ на здраве и изобилие. Според легендата, този зеленчук на трапезата на 5 ноември обещава на домакинството благополучие, изобилие от храна и здраве през студения сезон.

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