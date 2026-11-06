Архангелова задушница 2026: Традиции, обичаи и забрани

Утре Църквата отбелязва Архангелова задушница. Датата на този празник всяка година е различна - той задължително се пада в съботата преди Архангеловден.

Архангелова задушница - традиции, обичаи и забрани

На този ден почитаме не само паметта на починалите си близки, но и на българските воини, загинали за свободата и обединението на България.

След посещението на църква е задължително да се посети гробището. На почистените гробове се палят свещи и тамян. Преливането с червено вино е един от обичаите, който по традиция се извършва от най-възрастната жена. Виното се изсипва първо върху мястото, където се краката на мъртвеца.

Задължително се раздва варено жито и питки с думите: "Бог да прости!". Може да се раздат още плодове, кекс, сладки и др.

Шумните празненства и весели събирания е по-добре да се избягват на този ден. Също так пиенето на алкохол и прекомерното преяждане са нежелателни - Задушница е ден за тишина, молитва и смирение.

Върху гробовете не трябва да се оставят храни и напитки. Тази традиция датира от езически времена и няма връзка с православното почитане на мъртвите. Църквата учи, че възпоменаването на мъртвите се осъществява чрез молитва, а не чрез ритуални приношения. Ако искате да направите добро дело в памет на починал близък, по-добре е да раздадете храна на нуждаещите се или да я дарите на църква – това ще донесе истинска духовна полза.

Нежелателно е също да се карате, да клеветите или да си спомняте за негативни случки от миналото. Архангелова задушница е ден, в който човек трябва да се освободи от гнева и да се помири с другите. Мирът в сърцето и душата е най-добрата молитва за починалите. Когато си спомняме за починалите, трябва да казваме само мили думи, благодарейки им за живота, примера и любовта, които са оставили след себе си.

Църквата също забранява унинието на този ден. Аргангелова задушница не е причина за отчаяние, а напомняне за надежда. Християнството учи, че смъртта не е край, а преход към вечен живот. Молитвата и добрите дела помагат на душата на починалия и носят утеха и вътрешен мир на живите.

Тежката физическа работа също е по-добре да се избягва. Според народните вярвания започването нови проекти и разрешаването на стари конфликти също е по-добре да се отложи за друг ден.

Църковните и народните традиции обръщат особено внимане на начина, по който се почита паметта на починалите на Задушница. Не бива да говорим лошо за тях, дори ако отношенията им с тях са били изпълнение с противоречия и неразбиране. На този ден е важно да си спомним най-хубавите неща, които са ни свързвали с починалите, и да помолим Бог да даде мир на душите им.

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