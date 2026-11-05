Църковен празник на 6 ноември: Забраните, които трябва да се спазват утре

На 6 ноември е празникът на изповедник Павел, епископ на Константинопол, според православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 6 ноември

Павел е от Солун (днешен Солун в Гърция). В младостта си служи в Константинополската църква, където е презвитер и секретар на патриарх Александър. Той успява да си спечели уважение заради благочестието си, познанията си по християнското учение и способността си да проповядва убедително.

След смъртта на патриарх Александър около 337 г., Павел е избран за негов наследник. Това решение обаче предизвиква недоволство сред поддръжниците на арианството, богословска доктрина, свързана с Арий, която отрича равенството на Божия Син с Отца.

Спорът бил не само религиозен, но и политически по своята същност. Император Констанций II, който управлявал източната част на Римската империя, подкрепял арианската страна. Поради това Павел се озовал в центъра на конфликта между църковните общности и имперските власти.

Малко след избирането си Павел е отстранен от епископския престол. Императорът свиква събор, който осъжда избирането му и назначава на негово място Евсевий Никомедийски, поддръжник на арианството. Павел е принуден да напусне столицата и да отиде в Рим, където присъстват и други епископи, отстранени заради религиозните си убеждения.

След смъртта на Евсевий около 341 г. Павел се завръща в Константинопол. Местните християни го подкрепят, но противниците му не се отказват от борбата за църковна власт. Те номинират свой собствен кандидат, Македония, и градът се превръща в огнище на ожесточена опозиция.

Императорът отново заповядва Павел да бъде отстранен. Светецът е хвърлен в изгнание, но западният император Констанс, брат на Констанций II, се застъпва за него. Т

Благодарение на подкрепата на Констанс, Павел си възвръща епархията около 346 г.

Според народните вярвания, ако на този ден вали сняг - зимата ще бъде снежна, а зимните култури ще дадат добра реколта. Топлото време означава, че зимата ще бъде мека, без силни студове. Ако по повърхността на водните басейни се е образувал лед, вярва се, че той няма да се стопи до пролетта.

Народните обичаи съветват да не се вземат пари назаем, да не се сключват важни споразумения и да не се правят скъпи покупки на този ден. Също така не е добра идея да се нарушават обещания, тъй като според народните вярвания това може да отблъсне късмета.

На този ден е позволено да се подреди дома, да се пере, да се чисти и готви. Според старо поверие, на 6 ноември задължително се носят чисти дрехи, за предпочитане нови, тъй като се е вярвало, че това ще донесе здраве и благоденствие за цялата година.

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