Светли четвъртък 2026: Може ли да се ходи на гробището, обичаи и забрани

Утре, 16 април, се пада на Светли четвъртък от седмицата след Великден. През това време продължават честванията на Христовото Възкресение: в църквите се провеждат тържествени служби, Царските врати остават отворени, а вярващите присъстват на службите, благодарят на Бога и поздравяват своите семейства и приятели.

Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Ходи ли се на гробището на Светли четвъртък?

В народната традиция този ден е известен като Великден на мъртвите, въпреки че Църквата отрича понятието "Великден на мъртвите". Според легендата, в дните след Великден границата между световете става по-тънка и душите на починалите може за кратко да посетят своите близки.

15 април: Светла сряда - 10 забрани на този празник

Подобни вярвания са причината за обичая за "христодаряване" на починалите – хората идват на гробището и оставят боядисани яйца на гробовете им. В някои региони тази традиция продължава и днес. В православната традиция обаче това не се прави, тъй като не е обичайно да се посещават гробове по време на Светлата седмица. Според Църквата на гробището се ходи в неделята след Великден, на Томина неделя.

Традиции, обичаи и забрани на Светли четвъртък

Особено значение се отдава на милостта на този ден - през Светлата седмица човек не трябва да отказва помощ. Напротив, човек трябва да бъде щедър, да дава милостиня, да подкрепя нуждаещите се и да угощава бедните. На Светли четвъртък е благоприятно да се работи в градината.

На църковния празник 16 април, както и на всеки друг ден, човек трябва да избягва кавги, ругатни, завист и клюки. Отказът от помощ, нараняването на животни и пожелаването на зло на другите са забранени – подобни действия се считат за греховни.

Църковен празник на 16 април: Какво НЕ бива да се прави на Светли четвъртък, води до бедност

Според народното поверие, не се препоръчва да се дава нищо назаем на този ден - нито пари, нито вещи, за да не се „раздаде“ и благополучието ви заедно с него.

Съществуват и специални забрани за Светли четвъртък. Църквата не насърчава оставянето на храна и напитки върху гробовете, считайки го за езически обичай. Вместо това се препоръчва да се поменят починалите с добри дела: например чрез раздаване на сладки или милостиня на нуждаещите се. Консумацията на алкохол също е нежелателна, особено на гробищата.

Съществува и поверие, че на този ден жените трябва да избягват шиене или боравене с игли и конци, тъй като биха могли да „зашият“ очите на някой починал. Избягвайте отчаянието и тъгата, особено когато почитате починалите.

На този ден вярващите могат да се помолят пред иконата на Божията майка. Вярва се, че тя помага при най-различни нужди, особено за изцеление от слепота, заболявания на краката, ревматизъм и хронични заболявания.

Народни поличби за времето на 16 април

Времето и природните знаци на този ден се използват за преценка на пролетта и бъдещата реколта. Ако времето е ясно и топло, месец май също ще бъде такъв. Ако е ветровито и хладно, студеното време ще продължи до лятото. Ако вали силен дъжд, това е знак за горещо лято.

На този ден е обичайно да се работи в градината, да се варосват дърветата и да се полагат грижи за разсада. Казват, че ако днес има гръмотевична буря, ще има изобилна реколта.

Светли четвъртък 2025: Какво трябва и НЕ трябва да се прави на този ден