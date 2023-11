Броени дни до дългоочакваната официална премиера на "Диада" на Яна Титова

"Диада" се фокусира върху историята на Дида, 16-годишно момиче от малък град, което мечтае да замине при майка си в Америка, където да сбъдне и друга своя съкровена цел – да учи рисуване. За броени часове животът ѝ се преобръща, а нужната подкрепа липсва, както от страна на най-добрата ѝ приятелка Ива, така и от страна на възрастните.

Фотограф: Светослав Стоянов

Непосредствено преди премиерата на филма режисьорът и сценарист Яна Титова приема ново предизвикателство и прави своя дебют в още едно артистично начинание. На същата дата, 10 ноември, престои да излезе и първият ѝ роман. Книгата "Диада" е впечатляващ литературен дебют, който надниква още по-надълбоко в противоречивия свят на главната героиня Дида.

Подробности за филма "Диада"

Филмът "Диада" имаше своята световна премиера в средата на октомври – бе селектиран за официалната конкурсна програма на един от водещите кинофоруми в света с категория "А" – този във Варшава, предстои представянето му в Талин, Естония, също фестивал от този клас, както и в Котбус, Германия.

Малко преди това той триумфира с 4 приза на "Златна роза" – спечели награда за режисура, награда на критиката, 19-годишната Маргарита Стойкова бе удостоена с наградата на град Варна, а като изключителен случай в историята на фестивала се явява и голямата награда, споделена с "Уроците на Блага".

Фотограф: Светослав Стоянов

Маги печели централната роля във филма след поредица от кастинги. В най-добрата приятелка на Дида се превъплъщава Петра Църноречка, ученичка в Националното музикално училище в София. В основния актьорски състав на "Диада" влизат и редица любими актьори като Иван Бърнев, Силвия Лулчева, Стоян Дойчев, Ирмена Чичикова, Цветан Алексиев, Васил Бинев, Жаклин Дочева и други.

Филмът е заснет в Ямбол през лятото на 2022 година. Операторската работа е дело на Мартин Балкански.

"Диада" е продукция на PORTOKAL, в копродукция с NO BLINK PICTURES, SONUS и RIGHT SOLUTIONS и с подкрепата на Национален филмов център, Творческа Европа и Национален фонд "Култура". Продуценти са Ваня Райнова, Александър Алексиев и Ники Стоичков. Разпространява NO BLINK FILM.

