Изгоненият от Наско Сираков нападател се превърна в герой зад граница

Бившият нападател на Левски Александър Колев показа невероятни умения за новия си отбор. Както е известно, родният нападател напусна "Герена" преди около месец, след като се забърка в проблем с ръководството. Той се присъедини към китайския Нантонг Жиюн. В събота Колев изигра ключова роля при победата с 2:0 на неговия тим над Чончинг Тонглънлон. Българинът бе автор на асистенциите и на двата гола.

Колев блести за новия си отбор в Китай

Българинът започна като титуляр и изигра пълни 90 минути, а след края бе избран за "Играч на мача". Сред чужденците в състава Колев бе само с бразилеца Леандро и сърбина Александър Палочевич. Попаденията, при които националът ни асистира, бяха отбелязани от Йе Даочи и Юин Джиаси. Заради асистенциите си Колев бе избран за "Играч на мача". С победата Нантонг запази 8-о място в класирането на Лига 1, което е второто ниво на футбола в Китай.

Защо Колев напусна Левски?

Юношата на Левски се завърна на "Герена" през миналия сезон по желание на тогавашния наставник Станислав Генчев. Той бе един от голмайсторите на "сините" през миналата кампания и се очакваше да продължи да води атаката на тима и под ръководството на Хулио Веласкес. В началото на лятото обаче Колев бе изваден от първия отбор и пратен в дубъла от изпълнителния директор Даниел Боримиров и мажоритарния собственик Наско Сираков. Според информациите нападателят развалял дисциплината в съблекалнята. Няколко дни по-късно 32-годишният таран сам пожелал да прекрати договора си.