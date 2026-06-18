Евгени Генчев с главна роля в новия филм "Развод на кредит" (ВИДЕО)

Любов, изневяра, една скрита банкова сметка, нови изкушения и една ипотека, която те държи по-здраво, отколкото брачната халка. "Развод на кредит" – новата българска романтична комедия на режисьора Исидор Карадимов, разсмива на глас там, където обикновено се плаче. Това разказват от екипа на филма, който на 24 юли излиза на голям екран.

София (Лорена) и Павел (Петър Петров) са все още женени, но напълно отчуждени. Живеят заедно повече като съквартиранти, отколкото като съпрузи, и най-вече са вързани с една обща, особено упорита ипотека. Той продава китайски автомобили и се опитва да впечатли младата, чаровна и опасно привлекателна Лучия (Симона), докато бракът му официално още не е приключил. Тя пък мечтае за ново начало, свеж старт и може би нов мъж, но категорично не иска в замяна да му остави половината апартамент.

Когато скритата банкова сметка излезе на бял свят, а на хоризонта се появи и Филип (Евгени Генчев), мъжът, който изглежда като потенциалното "щастливо бъдеще" на София, ситуацията тотално се взривява. Разводът се превръща в истинска романтична война за любов, пари и квадратни метри.

"С много остроумни реплики, абсурдни ситуации и обрати, в които половината зрители ще се видят, а другата половина ще се правят, че не се виждат, "Развод на кредит" е комедия, която не се страхува да каже истината – понякога най-трудното в раздялата не е да кажеш "Сбогом", а да се разберете с ипотеката и апартамента“, коментират от екипа на продукцията.

По думите им филмът е огледало на съвременния български брак – пълен с емоции, илюзии, ревност, финансови тайни и трудни решения.

Източник: БТА