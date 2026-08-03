Законопроектът "Греъм" за санкции срещу Русия е блокиран в сената: Каква е причината?

В Сената на САЩ продължават дебатите относно законопроекта на Линдзи Греъм за нови санкции срещу Русия, който има за цел да увеличи натиска върху Москва заради войната ѝ в Украйна. Според „Вашингтон Таймс“ основната пречка за почти единодушната подкрепа на законопроекта не са самите санкции, а разпоредбите, предоставящи на президента Доналд Тръмп допълнителни правомощия за налагане на търговски тарифи.

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Изданието отбелязва, че в края на юли сенаторите, почитайки паметта на покойния си колега Линдзи Греъм, са започнали да разглеждат законопроекта, по който той е работил повече от година. По време на две процедурни гласувания над 80 сенатори подкрепиха документа, докато само 12 гласуваха против. Този резултат, отбелязва авторът, е бил важен сигнал към Украйна за готовността на Съединените щати да продължат да я подкрепят във войната, която Русия започна преди повече от четири години.

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Изданието обаче съобщава, че някои демократи са се обявили против разпоредбите, позволяващи на президента на САЩ да налага високи мита на основните купувачи на руски петрол и газ. Според сенатор Елизабет Уорън тези разпоредби биха могли да се превърнат в инструмент за политически манипулации. „Предаването му на правомощия за определяне на тарифите отваря вратата към същия подход „вдигане, намаляване, налагане, отмяна, наказване на приятелите и възнаграждаване на враговете“, който Доналд Тръмп многократно използва с тарифите, и това е зле обмислен начин за увеличаване на натиска върху Владимир Путин“, каза тя.

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Републиканският сенатор Ранд Пол също гласува против законопроекта, въпреки че подкрепи санкциите срещу Русия. Той посочи потенциалното икономическо въздействие на новите тарифи като причина за позицията си. „Мисля, че тези мита биха били опустошителни за световната икономика“, подчерта политикът, оценявайки потенциалното въздействие на законопроекта като еквивалентно на увеличение на данъците с приблизително 500 милиарда долара.

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Според изданието, сенаторите Ранд Пол и Рон Уайдън са предложили изменение, с което от законопроекта да се премахне тарифната клауза за купувачите на руски енергийни ресурси. Един от авторите на законопроекта, сенатор Ричард Блументал, обаче твърди, че окончателната версия, договорена по време на живота на Линдзи Греъм, вече значително стеснява обхвата на митата. По-конкретно, освобождавания са предвидени за държави, които намаляват вноса си на руски природен газ, както и за държави, които търгуват с обеми, равняващи се на по-малко от 15% от годишния износ на газ на Русия. Той твърди, че това е предназначено да защити европейските съюзници на Съединените щати.

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Поради спорове относно тарифните разпоредби, Сенатът все още не е успял бързо да внесе законопроекта за окончателно гласуване. Междувременно ръководството на камарата работи върху компромис, за да приеме документа преди парламентарната ваканция през август.

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Въпреки разногласията относно тарифната политика, повечето демократи подчертават, че подкрепата за Украйна остава приоритет. Сенатор Крис Мърфи отбеляза, че макар да е загрижен за разширените тарифни правомощия на президента, това не бива да проваля цялостната инициатива за увеличаване на натиска върху Кремъл. Лидерът на малцинството в Демократическата партия Чък Шумър от своя страна заяви, че огромното мнозинство от американците искат Русия да бъде победена, а Украйна да спечели войната и всяка злоупотреба с тези нови правомощия само ще отслаби позицията на Съединените щати.

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