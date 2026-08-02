Христо Янев оправда представянето на ЦСКА с емоционалната умора от европейските вечери

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде своето мнение относно представянето на неговия тим в мача с Дунав Русе. "Армейците" се оказаха в позиция на изоставащи в началото на срещата, но все пак се събраха и победиха с 2:1 в срещата им от третия кръг на Първа лига. Жоел Цварз върна столичния тим в мача, преди Факундо Родригес да донесе трите точки с дебютното си попадение в 79-а минута.

Христо Янев разкри трудностите на ЦСКА

Янев не остана доволен от играта на отбора. Той подчерта факта, че "армейците" за пореден мач пропиляват първото полувреме, но все пак успяват да се съберат за втората част. Родният специалист разкри, че футболистите са много изтощени от европейските си вечери и това пряко се отразява на представянето в шампионата: "Много неща не ми харесаха. В трети пореден мач влизаме изключително лошо. правим много слабо първо полувреме. Не прави нищо от това, което искаме и трябва. Това не може да продължава занапред, защото все в някой мач няма да ни стигнат силите да обърнем резултата. След почивката започваме да играем футбол, да атакуваме, да създаваме положения. Все пак поздравявам моите футболисти за това, че успяха да обърнат този мач."

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"Трябва всички да знаят, че сме изморени физически и емоционално от четвъртък", продължи Янев, визирайки мача с Карабах, който се реши след продължения и дузпи. "Но влизаме в поредица от такива мачове и трябва да започнем да изглеждаме по различен начин. Трябва да менажираме този процес правилно, а не е лесно. По-голяма част от хората, които се появиха днес на терена, не са играли в мачовете в Европа и това би трябвало да означава, че трябва да са малко по-свежи. Явно чисто емоционално се изразходихме като отбор в мача в четвъртък, който беше много важен за нас. Но за нас са важни и мачовете в първенството. Ако искаме да вървим напред, трябва да изглеждаме по различен начин. Най-малкото трябва да започваме така, както завършваме."

ЦСКА играе в Първа лига без нормална тренировка

"Моята цел като треньор на ЦСКА не е да бъда негативен прямо моите футболистите, а да направя така, че този отбор да върви напред. За да вървим напред, трябва да побеждаваме и да трупаме точки. Единственият начин да го правим в този цикъл от мачове е да ги играем сериозно. Не казвам, че нямаме желание. Напротив. Виждам голямо желание във футболистите, но когато стъпят на терена, зарядът им не е такъв, какъвто ни се иска на нас", категоричен е Янев. Накрая той допълни: "Налага ми се да менажирам един процес в цикъл от мачове и дни, в които буквално излизаме за мачовете от вътрешното първенство, без да сме провели нормална тренировка. Искрено съжалявам, че не се получават мачовете в България. В крайна сметка правим някои изводи и променяме някои неща в движение. Надявам се да имаме малко повече време в тази сгъстена програма и този цикъл от мачове, в които хората, които се появяват, да изглеждат по-добре на терена."

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