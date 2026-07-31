Огънят на "Одисея": Заснеха клипа към саундрака на хитовия филм в България (ВИДЕО)

България привлече вниманието на световната филмова и музикална индустрия. Страната ни се превърна в естествен декор за част от мащабната продукция около най-новия кино шедьовър на режисьора Кристофър Нолан — „Одисея“. В мрежата официално дебютира видеоклипът към водещия сингъл от саундтрака на филма, озаглавен „When I’m Home“, чиито ключови и най-драматични кадри са заснети именно на родна земя, пише 24 часа.

Музикалният проект обединява усилията на трима от най-влиятелните творци в съвременната култура — британския певец и продуцент Джеймс Блейк, американската рап звезда Травис Скот и носителя на „Оскар“ композитор Лудвиг Йорансон.

За реализацията на кадрите в България е пристигнал лично Джеймс Блейк. При стриктна и перфектна организация, снимачният процес се е състоял в китната община Мирково, по-специално в живописната местност „Бърдо“. Хълмистият терен и специфичната атмосфера на района се оказаха перфектното съответствие за визуалната естетика на Кристофър Нолан. За целите на видеото екипът е изградил специална масивна конструкция на терен. Най-впечатляващият момент в клипа показва горяща постройка, чиито пламъци осветяват изгряващото слънце над средногорските възвишения. Този специфичен визуален ефект добавя суров и драматичен заряд към въздействието на песента.

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Докато Блейк заснема своите сцени у нас, американският му колега Травис Скот не е посещавал страната. Частите с негово участие са заснети на отделна локация в чужбина и майсторски монтирани в крайния видеопродукт.

Световният триумф на „Одисея“

Самата лента „Одисея“ представлява нов, мащабен и модерен прочит на вечния древногръцки епос на Омир. Историята проследява коварното и продължило 20 години завръщане на легендарния цар на Итака Одисей у дома след падането на Троя. След бляскавата си премиера в Лондон и световния си дебют в началото на юли, продукцията бе посрещната с възторг както от критиците, така и от публиката. Филмът вече реализира над 600 милиона долара приходи в глобалния боксофис, превръщайки се в едно от най-успешните киносъбития на годината.

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Основен стълб в успеха на филма е и неговият саундтрак, дело на шведския композитор Лудвиг Йорансон. Известен с иновативния си подход и съвместната си работа с Нолан по филми като „Тенет“ и „Опенхаймер“, Йорансон умело комбинира симфонични звучения със съвременни хип-хоп и електронни елементи. Включването на хип-хоп иконата Травис Скот и кадифения глас на Джеймс Блейк в парчето „When I’m Home“ придава на епоса уникален, модерен пулс.