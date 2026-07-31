Радослав Бимбалов: Цинично ще е, ако Илияна Йотова бъде избрана за президент (ВИДЕО)

Цинично ще е, ако Илияна Йотова бъде избрана за президент в този момент. Това каза в предаването Студио Actualno писателят и експерт по комуникации Радослав Бимбалов, автор на книгите “Млък“, “Ти, подобие мое“, “Екстазис“ и “Зид“. Той коментира поведението на президента Йотова, която не наложи вето на бюджета и подкрепата, която кандидатурата й получи от партията на Румен Радев “Прогресивна България“: “Аз тук намирам сериозно противоречие в действията на президента Радев, вече премиера Радев. Предполагах, че той ще се опита да покаже, че ще иска да има независими власти в България и президентската институция ще бъде тотално независима. Поне демонстративно да го направи. Поне популистки. По всичко друго той действа по изключително популистки начину но тук не се прикри изобщо. Още: “Грешките на Радев се пишат на Йотова”: Настимир Ананиев за предстоящата кампания на “живот и смърт” (ВИДЕО)

Кандидатурата й олеква и се обезценява

Смятам, че ще бъде изключително цинично, ако г-жа Йотова стане президент на България в този момент. Нека не изключваме, тя притежава доста опит, тя е опитен политик, един от малкото политици в България с добри комуникационни умения, все пак идва от журналистическия бранш. Така че тя вероятно би могла да бъде един добър президент в друга ситуация. Не когато премиер е нейният бивш началник. Това автоматично я обезценява, автоматично олеква тази кандидатура. И го казвам пак с уважение към г-жа Йотова, която може би в друга ситуация аз лично щях да я гледам по друг начин. Още: "Тя е в една лодка с Радев": Йотова е най-одобряваният политик в страната

Гюров беше абсолютно неизбежен избор за нея. Тя нямаше какво да направи, другите варианти бяха все видимо зависими хора към Пеевски. Така че това, че тя е посочила Андрей Гюров, не добавя към нейните активи.

Унижение за България

Даже скоро си говорихме с колеги. Тя си позволи да каже, че Русия са агресор. Дори и това не трябва да добавяме към нейните активи, защото аз не намирам за нормално в момента да кажем за някой, който посочва истината, затова трябва да бъде приветстван някой на такъв пост. Смятам, че е повече от ясно, че Русия е агресор. Още: Йотова плътно зад Радев: Отказа да наложи вето на Бюджет 2026 Това, че Йотова някак си го е изплъзнала между всичките си думи, не й прави кой знае каква чест. Нека не забравяме, че тя на летището клекна пред Гундяев, руския патриарх, и му целуна ръката. Тази гледка няма да се изтрие от съзнанието ми. Смятам, че беше унижение за България това, което тя направи. Но, нека пак да кажа, уважение към Йотова, за всичко, което е направила през годините. Но в момента, в който нейният бивш началник е премиер, тя да става президент, е меко казано неморално.“

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