Да печелиш от борсите? Тръмп иска по 100 000 долара, за да ти казва важното предварително

Американският президент Доналд Тръмп започна да продава достъп до публикациите си в Truth Social за 100 000 долара на месец. Компанията на американския президент стартира платената услуга, която ще позволи на големи инвеститори и търговци да получават публикациите му преди всички останали.

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Публикациите на Тръмп за войни, тарифи и други големи въпроси редовно разклащат пазарите. Платена абонаментна услуга може да помогне на търговците да реагират навреме и да избегнат губене на цяло състояние.

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