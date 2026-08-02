На 96: Клинт Истууд разкри защо продължава да работи

Холивудският актьор Клинт Истууд, който навърши 96 години на 31 май, продължава активно да работи във филмовата индустрия и наскоро обясни какво го мотивира да прави това, разкри The ​​Economic Times.

Защо продължвава да работи

Според Истууд, тайната на неговата неизчерпаема енергия е постоянният му стремеж към нови знания. "Причината все още да работя на този етап от живота си е, че ми е приятно да уча нещо ново всеки ден", каза той. През годините Истууд е преживявал както големи успехи, така и творчески предизвикателства, но винаги се е стремял да опитва нови неща, вместо да се фиксира върху една роля или жанр. Преходът му от актьорство към режисура е ясен знак за желанието му да расте и да се развива. Това, казва той, обяснява продължаващото му желание за работа: любопитството и желанието за учене му помагат да остане страстен и мотивиран.

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По пътя към славата

Истууд е роден на 31 май 1930 г. в Сан Франциско в семейство от работническата класа – точно в разгара на Голямата депресия. Баща му, Клинтън Истууд-старши, е работил като продавач на облигации и ръководител на производството, а майка му Рут Ууд е работила във фабрика. Семейството се е местило често, така че младият Клинт е свикнал с нови места и обстоятелства – това му е внушило независимостта и устойчивостта, които по-късно ще се превърнат в основата на неговия характер. Истууд е посещавал няколко калифорнийски училища, включително Техническата гимназия Оукланд, където е развил интерес отвъд академичните среди. В младостта си е пробвал различни професии и работа на непълен работен ден, преди да се включи в шоубизнеса. По-късно е учил в Градския колеж в Лос Анджелис, където е развил страст към музиката и актьорството.

Истууд придоби международна слава с ролята си на енигматичния стрелец в "Трилогията за доларите" от 60-те години на миналия век – "Шепа долари", "За няколко долара повече" и "Добрият, лошият, злият". Тези уестърни го превърнаха в една от най-разпознаваемите звезди в жанра. Впоследствие актьорът разшири кариерата си, като режисира и продуцира: неговите високо оценени от критиката творби включват "Непростимо", "Мистична река", "Бебе за милион долара" и "Гран Торино".

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Източник: БГНЕС