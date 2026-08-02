ЦСКА се нуждаеше от пълен обрат, за да пребори коравия новак в Първа лига

Отборът на ЦСКА направи пълен обрат, за да продължи добрата си серия в Първа лига. "Армейците" победиха с 2:1 новака в елита Дунав Русе в мач от третия кръг на шампионата. "Драконите" се ориентираха по-добре в срещата и успяха да поведат, но в крайна сметка допуснаха два безответни гола във вратата си. Възпитаниците на Христо Янев диктуваха темпото през по-голяма част от двубоя и заслужено стигнаха до трите точки.

ЦСКА измъкна трите точки от Дунав Русе

"Армейците" започнаха по-активно, като още в 5-а минута Лео Перейра отправи удар по посока вратата на Георги Китанов. Дунав отговори с опасна контраатака в 10-ата минута, която се оказа пагубна за ЦСКА. Първоначално защитниците в "червено" се справиха със ситуацията, но грешка на Перейра позволи на Радослав Апостолов да отнеме топката и да открие резултата. Малко след това Алехандро Пиедраита не успя да изравни. Секунди по-късно това все пак се случи. Пиедраита изведе Мохамед Брахими на добра позиция. Той се ориентира отлично и подаде на връхлитащия Жоел Цварц, който не пропусна да отбележи за 1:1.

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Христо Янев взе мерки на почивката

ЦСКА бе близо до пълен обрат в 22-рата минута, но Китанов отрази добър удар на Петко Панайотов с глава. Малко след това Пиедраита пропиля още една възможност за домакините. Малко преди края на първото полувреме Джеймс Ето'о стреля от границата на наказателното поле, но топката не намери целта. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство. Наставникът на "червените" Христо Янев извърши три промени при подновяването на играта, заменяйки Пиедраита, Бруно Жордао и Теодор Иванов с Йоанис Питас, Стефано Сенси и Жан-Филип Гбамин. Скоро именно Сенси имаше шанс да стреля и го направи, но неточно. Секунди по-късно Питас отправи изстрел от двайсетина метра, който рикошира в тялото на съперник и изненада стража на "драконите", но топката се спря в лявата греда. Около 65-а минута сантиметри разделиха Ето'о от това да изведе ЦСКА напред в резултата.

Последваха удари на Сенси и Питас, които бяха отразени от Китанов. Натискът на ЦСКА продължи и скоро феновете по трибуните празнуваха пълния обрат. В 79-а минута Факундо Родригес проби добре с топка в крака, след което отправи мощен удар, който попадна право в мрежата на Китанов за 2:1. "Армейците" опазиха минималния си аванс до самия край и се поздравиха с трите точки. За тима на Христо Янев предстои гостуване на Макаби Тел Авив в Лига Европа. Дунав Русе пък ще посрещне Арда в следващия кръг от шампионата.

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