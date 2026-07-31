Как Русия спъва България: Специален анализ на Стефан Гамизов (ВИДЕО)

Нищо не се променя в България. Опитват се да се отърват от Пеевски, но да запазят всичко, което Пеевски и Борисов създадоха.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” енергийният експерт и политическият анализатор Стефан Гамизов, оценявайки края на политическия сезон в България.

По думите на Гамизов както във всяко общество, така и в българското, всичко се определя от парите.

“Нищо не се променя, прави се опит да се овладее всичко, което Пеевски притежава като влияние в обществото и по някакъв начин да се събере мнозинство за конституционни промени”, посочи той.

На новото управление, за да овладее съдебната власт, ще му трябват Борисов и Асен Василев, изрази мнение Гамизов.

Той счита, че в демокрацията в България трябва да има поне минимална почтеност.

Знам кой олигарх стои зад цялата история около Гюров и това той да стане президент. Това е постен и безнадеждно глупав провинциален театър, каза експертът.

Каквото и да се обяснява, в България се разиграва цирк на непромяната. Хората трябва да си дадат мащабите за хибридна, криминална окупация от страна на Русия. България изглежда като едно руско объркано място.

Руснаците си правят каквото си искат в "Лукойл", правят си, каквото си искат с газа. Това, че в Европа ни търпят, не значи, че не ни уважават, отбеляза още Гамизов, който смята, че българският политически елит се интересува от лесните руски пари.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.