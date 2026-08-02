Казах посочи нещо притеснително за Левски в реванша с Кайрат

Бивш национал на Казахстан посочи едно съществено предимство, което Кайрат ще има в реванша с Левски от трети квалификационен кръг на Шампионска лига. Двата тима играят в Туркестан на 11 август, а седмица по-рано се срещат на "Герена" в София.

ПОЗНАТО, НО НЕПРИЯТНО ОТ КАЗАХСТАН

За това предимство разказа Вячеслав Ербес, който говори след решението мачът в Казахстан да се играе не в Алмати, а в Туркестан. Причината за това е, че на стадиона в Алмати няколко дни по-късно ще има концерт на рапъра Кание Уест.

"Както каза Рафаел Уразбахтин, концертът очевидно е по-важен от Шампионска лига. Мачът ще се проведе в Туркестан. Заслужава да се отбележи, че теренът там е изкуствен, с което играчите на Левски не са особено свикнали. Това може би дори е леко предимство за Кайрат. Но, разбира се, е по-добре да се играе у дома", каза Ербес пред sports.kz.

И НЕПРИЯТНОТО ЗА КАЙРАТ

Централният стадион в Алмати разполага с близо 24 000 места, докато „Туркестан Арена“ може да приеме едва около 7000 зрители. Освен това мястото на провеждане на реванша е на около 800 километра далеч от Алмати, което прави пътуването на феновете им по-трудно.