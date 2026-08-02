Натискът срещу Инфантино расте! Има 3 варианта да бъде отстранен от президентския пост във ФИФА

В началото на тази седмица футболният свят беше обхванат от паника, след като президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви новия си план, с който да съсипе "красивата игра". Швейцарецът разкри, че централата обмисля да продаде дялове от турнирите си, включително Световното първенство, на външни инвеститори. По този начин ФИФА щеше да се сдобие с 20 милиарда долара. На всички 211 членски федерации беше даден краен срок до 19 септември да подкрепят предложението и да получат до 40 милиона паунда в замяна, но вместо това те се обединиха срещу идеята.

Призивите за оставка на Инфантино продължават

Европейската централа УЕФА публикува гневно изявление в отговор на плановете и обеща да бойкотира Световното първенство, ако планът на Инфантино се осъществи, а северноамериканската КОНКАКАФ и азиатската АФК последваха примера. Старшият съветник на Инфантино - Карлос Кодейро, подаде оставка след като публикува взривяващо изявление, в което описа плана като лоша сделка за спорта. Оперативният директор на ФИФА Кевин Ламур също заплаши да напусне поста си, тъй като се чувства измамен от 56-годишния Инфантино. В крайна сметка ФИФА бе принудена да се откаже от плановете си след глобалната вълна от недоволство.

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УЕФА беше сред първите ръководни органи, които реагираха на промяната в позицията на Инфантино, като обявиха, че са загубили доверие в президента и остро критикуваха плана му като "нечестна сделка, сключена зад кулисите". Заедно с Футболната асоциация на Англия, както и КОНКАКАФ, призоваха за пълна преоценка на ръководството на ФИФА, което допълнително засили призивите за отстраняването на Инфантино от поста му.

Как Инфантино може да бъде отстранен от поста си

Спортният кореспондент на Sky News Роб Харис разкри, че има три възможни начина, по които Инфантино може да загуби поста си. Първата възможност е вот на недоверие. Съгласно устава на ФИФА, 20% от членовете на ФИФА (43 държави) могат да свикат извънреден конгрес, който трябва да се проведе в рамките на три месеца. Тогава те могат да поискат в дневния ред да бъде включено гласуване за отстраняване на президента. Към момента 142 от общо 211 федерации са се обявили против швейцареца.

Друга възможност е отстраняването на президента от длъжност. Етичната комисия на ФИФА може да разследва дали той е нарушил етичния кодекс въз основа на официални жалби от членове или длъжностни лица. Тя може да наложи санкции, като например дългосрочно отстраняване от футболни дейности, но тъй като в случая няма очевидни етични нарушения, това е малко вероятно. Накрая, Инфантино може да бъде отстранен чрез изборна загуба. Той се кандидатира за преизбиране през март следващата година и може да бъде принуден да се оттегли, ако конгресът гласува за друг кандидат.

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