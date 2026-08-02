Реал Мадрид се намеси във "войната" между ФИФА и УЕФА

Планът на ФИФА да продаде част от правата си за турнирите на частни инвестиционни фондове вече срещна съпротива от страна на най-големите клубове в света на футбола, включително Реал Мадрид и Ювентус. След като Джани Инфантино обяви плана си, чрез който щеше да набере 20 милиарда долара, редица федерации се обявиха против. УЕФА реагира остро, като обяви, че ще бойкотира турнирите на ФИФА в знак на протест.

Клубовете се намесиха във "войната" срещу ФИФА

След като УЕФА срещна подкрепа от КОНКАКАФ и АФК, което означава, че 124 членки от общо 211 са против, Инфантино оттегли плана си. Реал Мадрид приветства решението на ФИФА да се откаже от предложението си, като определи този ход като добра новина за футбола. В официално изявление испанският клуб благодари също така на УЕФА, континенталните конфедерации, националните федерации и други футболни институции, които се противопоставиха на проекта. Клубът изтъкна, че единството, проявено от управляващите органи на футбола, е изиграло ключова роля за предотвратяването на напредъка на предложението.

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Реал Мадрид изтъкна, че състезанията на националните отбори и Световното първенство по футбол на ФИФА са част от футболното наследство и никога не бива да се разглеждат като финансови активи. Клубът подчерта също, че професионалните клубове са основата на международния футбол, тъй като те откриват, развиват и подготвят играчите, които представляват националните си отбори. Освен това "кралете" повторно изразиха своето несъгласие с всяка инициатива, която цели да монетизира бъдещите приходи от състезания, без да поема разходите и рисковете, които понасят клубовете.

Клубовете, които се противопоставят, твърдят, че настоящият икономически модел на ФИФА разчита предимно на тяхното участие и това на техните играчи в международни турнири. Това, казват те, им дава правото да възразят срещу всякакви фундаментални промени в търговските права на спорта.

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