Кабинетът "Радев":

Пълен непукист! Допамин за неделя

02 август 2026, 22:30 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пълен непукист! Допамин за неделя

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Всички искаме да сме като тази котка - абсолютно невъзмутима, олицетворение на хладнокръвието и спокойствието. А в момента, в който дразнителите вече минат здравословната граница - едно замахване и са свършени!

Най-най-страшното нещо! Допамин за 30 юли

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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