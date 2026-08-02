Пълен непукист! Допамин за неделя

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Всички искаме да сме като тази котка - абсолютно невъзмутима, олицетворение на хладнокръвието и спокойствието. А в момента, в който дразнителите вече минат здравословната граница - едно замахване и са свършени!

Най-най-страшното нещо! Допамин за 30 юли