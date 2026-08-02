Пълен непукист! Допамин за неделя

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Всички искаме да сме като тази котка - абсолютно невъзмутима, олицетворение на хладнокръвието и спокойствието. А в момента, в който дразнителите вече минат здравословната граница - едно замахване и са свършени!
Stand your ground and let the universe sort it out." 😭🐾#CatsOfTwitter #DogsOfTwitter #FunnyAnimals pic.twitter.com/07ZrMdHrMr— AnimalsNature🇺🇸🇺🇸 (@Aniku8555) July 31, 2026
Най-най-страшното нещо! Допамин за 30 юли
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