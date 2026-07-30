Как Левски може да удари Кайрат: Капитанът разкри слабото място на отбора

За Левски предстоят два много важни мача, които могат да записаш имената на футболистите на "сините" в историята. Те ще играят срещу Кайрат Алмати в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Вече стана ясно, че казахстанският клуб ще има сериозни проблеми за срещите с Левски, а сега и капитанът на отбора - защитникът Александър Мартинович, разкри къде е слабото място на Кайрат.

Кайрат е слаб срещу сгъстена защита

Ето какво каза Александър Мартинович пред "Sports24.kz": "Ясно е, че за нас е по-лесно срещу игрови модел, при който можем да разчитаме на контраатаки, използвайки бързината на нашите футболисти. Слабото ни място - много трудно преодоляваме наситена защита. Работим върху това, но такова нещо не може да се оправи за седмица. Имаме много млади играчи. В атака, например, взехме четирима нови, на които е нужно време, за да изградят разбирателство на терена, да сработят игровите връзки. Със сигурност обаче сега играем по-добре в сравнение с началото на сезона".

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Левски допусна най-малко голове в Първа лига

Левски определено се отличава с добра защита, като през миналия сезон в Първа лига, заедно с Лудогорец, беше отборът, допуснал най-малко попадения. "Сините" пуснаха 25 гола в 36 мача. Преди часове стана ясно, че един от основните защитници на Левски - Оливие Камдем няма да може да играе за дълго време, след като претърпя операция. Но "сините" реагираха бързо и вече представиха официално новото си попълнение, което ще действа по десния фланг на отбраната.

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