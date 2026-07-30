Пеевски обжалва отнемането на централата на "ДПС-Ново начало"

"ДПС-Ново начало" е обжалвало решението на Министерския съвет за отнемането на партийната централа на ул. "Врабча" 23, съобщиха от формацията.

От партията уточняват, че жалбата е внесена по установения законов ред пред компетентния съд.

На 22 юни правителството реши сградата, използвана досега от движението, да бъде прехвърлена за управление на Националната агенция за приходите (НАП). Още: "Имат 10 дни да се изнесат": Радев изгони Пеевски от централата му и я върна на НАП (ВИДЕО)

Според действащото законодателство подадената жалба спира изпълнението на решението до окончателното произнасяне на съда. Това означава, че всички правни последици от акта на Министерския съвет остават замразени до приключването на съдебното производство.

От "ДПС-Ново начало" съобщават още, че паралелно със съдебната процедура водят разговори с държавните институции за предоставянето на нова сграда за централа.