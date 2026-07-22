Том Холанд за "Спайдърмен: Нов ден": По-мрачен и по-емоционален (ВИДЕО)

За актьора Том Холанд предстоящият филм "Спайдърмен: Нов ден" (Spider-Man: Brand New Day), вдъхновен от прочутия комиксов персонаж на "Марвел", представя един по-различен поглед към супергероите – история, изградена изцяло около човешката уязвимост, пише Ройтерс.

По-мрачен, по-емоционален, но и с хумор

"Филмът донякъде служи като поука за последствията от самотния живот, за важността на общността и за това как понякога най-смелото нещо, което можем да направим, е просто да поискаме помощ", каза актьорът от "Одисея" пред "Ройтерс". "Новият филм определено е по-приземен, по-мрачен и по-емоционален, но това не означава, че сме пожертвали хумора и забавлението", добави Холанд, който е в ролята на Спайдърмен.

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Повече за сценария на "Спайдърмен: Нов ден"

Режисиран от Дестин Йори Даниел Кретън, "Спайдърмен: Нов ден" се развива няколко години след събитията в "Спайдърмен: Завръщане у дома", чийто режисьор беше Джон Уотс.

В новата част Питър Паркър се бори с последствията от заклинанието на Доктор Стрейндж, което изтри спомените на всички и ги накара да забравят както него, така и тайната му самоличност на Спайдърмен.

Сред засегнатите са най-добрият му приятел Нед (Джейкъб Баталон) и неговата приятелка Мишел "Ем Джей" Джоунс-Уотсън, изиграна от съпругата на Холанд в реалния живот - Зендая. И двамата обаче нямат никакъв спомен за времето, прекарано с Питър.

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Докато се адаптира към новата си реалност, Спайдърмен намира неочакван съюзник в лицето на Наказателя. Завръщането на Джон Бърнтал в тази култова роля обещава вълнуващ сблъсък с вселената на "Дявол на доброто" и едноименния сериал на Netflix.

Въпреки първоначалните търкания, двамата герои в крайна сметка намират общ език. "Винаги е интересно да събереш двама персонажи, които просто се опитват да отблъснат целия свят. Това противоречи на самата човешка природа, но понякога тази защитна стена се пропуква. Изведнъж усещаш, че те е грижа за някого, когото си се заклел да държиш далеч от себе си", казва Бърнтал.

Въпреки масовите фен теории, една мистерия остава неразкрита – самоличността на персонажа, изигран от звездата от "Странни неща" Сейди Синк. Младата актриса каза, че пазенето на тайната е било лесно, но само до момента, в който е започнала рекламната кампания на филма. "Сега, когато се налага да говоря за това по цял ден, е малко по-трудно, отколкото си мислех", признава тя.

"Спайдърмен: Нов ден" излиза по кината на 31 юли.

Източник: БТА