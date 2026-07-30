Реал Мадрид е все по-близо до Родри: Разкриха колко плаща на Ман Сити

Реал Мадрид прави едно от най-силните си трансферни лета от години насам. "Кралете" вече привлякоха големи имена на нужни позиции, но по всичко личи, че нямат намерение да спират с новите на "Сантиаго Бернабеу". Поредното звездно попълнение ще бъде Родри, който тъкмо взе наградата за най-добър играч на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според различни източници Реал Мадрид вече преговаря с Манчестър Сити, а личните условия на испанеца са договорени.

Флорентино Перес вече е дал зелена светлина за Родри

Преди около 24 часа италианският спортен журналист Фабрицио Романо разкри, че Реал Мадрид за пръв път са се свързали с Манчестър Сити, за да преговарят за Родри. Той добави още, че президентът на "кралете" Флорентино Перес вече е дал зелена светлина за трансфера на испанеца, след като дълго време е държал вратата затворена. Според Романо, от Реал Мадрид са готови да дадат над 50 милиона евро. Неговата информация се потвърди преди часове от още един източник.

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Реал Мадрид дава 60 милиона евро на Ман Сити

Николо Шира, който е спортен журналист, експерт на трансферния пазар, твърди, че Родри е все по-близо до Реал Мадрид. Според него халфът вече се е договорил с "белите" за договор до 2030 г. Шира твърди още, че Родри е отказал предложението на Манчестър Сити за удължаване на сегашния му договор. Според източника, Флорентино Перес настоява трансферът да се случи еъзможно най-скоро, а сумата, която Реал Мадрид ще плати на "гражданите" е 60 милиона евро.

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