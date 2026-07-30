Войната в Украйна:

Реал Мадрид е все по-близо до Родри: Разкриха колко плаща на Ман Сити

30 юли 2026, 15:52 часа 1689 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал Мадрид е все по-близо до Родри: Разкриха колко плаща на Ман Сити

Реал Мадрид прави едно от най-силните си трансферни лета от години насам. "Кралете" вече привлякоха големи имена на нужни позиции, но по всичко личи, че нямат намерение да спират с новите на "Сантиаго Бернабеу". Поредното звездно попълнение ще бъде Родри, който тъкмо взе наградата за най-добър играч на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според различни източници Реал Мадрид вече преговаря с Манчестър Сити, а личните условия на испанеца са договорени.

Флорентино Перес вече е дал зелена светлина за Родри

Преди около 24 часа италианският спортен журналист Фабрицио Романо разкри, че Реал Мадрид за пръв път са се свързали с Манчестър Сити, за да преговарят за Родри. Той добави още, че президентът на "кралете" Флорентино Перес вече е дал зелена светлина за трансфера на испанеца, след като дълго време е държал вратата затворена. Според Романо, от Реал Мадрид са готови да дадат над 50 милиона евро. Неговата информация се потвърди преди часове от още един източник.

Още: Ювентус надви богаташи от Висшата лига за звезда, изгряла на Световното

Родри

Реал Мадрид дава 60 милиона евро на Ман Сити

Николо Шира, който е спортен журналист, експерт на трансферния пазар, твърди, че Родри е все по-близо до Реал Мадрид. Според него халфът вече се е договорил с "белите" за договор до 2030 г. Шира твърди още, че Родри е отказал предложението на Манчестър Сити за удължаване на сегашния му договор. Според източника, Флорентино Перес настоява трансферът да се случи еъзможно най-скоро, а сумата, която Реал Мадрид ще плати на "гражданите" е 60 милиона евро.

Още: Шеф в Байерн разкри дали ще има още трансфери: Кои са ненужните

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Манчестър Сити Реал Мадрид Летен трансферен прозорец Родри
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес