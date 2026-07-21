Изненада: Жена е била дубльор на Мат Деймън в сцени от "Одисея"

Мат Деймън призна, че в една от ключовите сцени в „Одисея“ на Кристофър Нолан част от кадрите с неговите впечатляващо развити ръце всъщност са заснети с помощта на жена каскадьор, съобщи The Hollywood Reporter.

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В интервю за подкаста Happy Sad Confused водещият Джош Хоровиц отбеляза отличната физическа форма на актьора, особено добре оформените му бицепси. Деймън с усмивка отвърна, че не може да си припише цялата заслуга за това, което зрителите виждат на екрана.

Жената с "най-впечатляващите ръце", които някога е виждал

Той обясни, че при заснемането на сцените с лестригоните – гигантските войни от Омировия епос – екипът е използвал принудителна перспектива, за да създаде внушителната разлика в ръста между героите. За целта били наети както каскадьори с височина около два метра и десет сантиметра, така и изпълнители под метър и половина. Именно тогава негов дубльор станала жена каскадьор, която, по думите му, имала „най-впечатляващите ръце“, които някога е виждал.

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Деймън разказа, че се запознал с нея в шатрата за хранене по време на снимките и специално отишъл да я прегърне и да ѝ благодари за усилията, които е положила за филма.

Актьорът уточни, че в сцените, в които гигантите се извисяват над Одисей, почти всички кадри показват неговите собствени ръце, но подчерта, че приносът на дубльорката заслужава признание.

Повече за „Одисея“

„Одисея“ е екранизация на едноименния епос на Омир и проследява изпълненото с опасности завръщане на цар Одисей към Итака след Троянската война. По пътя си героят се изправя срещу митични създания, докато се опитва да се събере отново със съпругата си Пенелопа, изиграна от Ан Хатауей, и със сина си Телемах, в чиято роля е Том Холанд.

В актьорския състав участват още Зендая, Робърт Патинсън, Шарлийз Терон, Лупита Нионго, Джон Легуизамо, Елиът Пейдж, Миа Гот, Кори Хокинс, Джон Бърнтал, Саманта Мортън, Травис Скот и Бени Сафди.

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След премиерата си на 17 юли филмът постигна силен старт в световния боксофис, като реализира приходи от над 264 милиона долара още през първия си уикенд.

Източник: БГНЕС