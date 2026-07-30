След триумфа в Будва Цеца се готви за голямото си завръщане в София на 7 ноември

Хиляди почитатели на балканската музика превърнаха една от най-емблематичните летни сцени на Адриатическото крайбрежие в истински празник. Цеца изнесе впечатляващ концерт в Будва, където публиката изпя с нея едни от най-обичаните ѝ песни. Участието беше част от лятното ѝ турне и още веднъж затвърди статута ѝ на една от най-големите музикални звезди на Балканите. Сръбските медии определиха вечерта като поредното доказателство, че интересът към концертите на певицата остава огромен, а всяка нейна поява се превръща в едно от най-коментираните музикални събития на сезона.

Погледите на хилядите ѝ фенове вече са насочени и към София, където на 7 ноември Цеца ще излезе на сцената на "Арена 8888" за един от най-очакваните балкански концерти на годината.

Специално за българската публика, минути преди да излезе на сцената в Будва, изпълнителката отправи емоционално послание: "Ще се видим на 7 ноември в София. Обичам ви! Ваша Цеца."

Интересът към концерта расте с всяка изминала седмица, а организаторите очакват в София да пристигнат почитатели не само от цялата страна, но и от Сърбия, Северна Македония, Румъния, Гърция и други балкански държави. Публиката ще има възможност да се наслади на едни от най-големите хитове на звездата, сред които "Kukavica", "Beograd", "Lepi grome moj", "Maskarada", "Pile", "Trepni", "Zaboravi" и още десетки песни, превърнали се в класика за няколко поколения.

Концертът на 7 ноември обещава да бъде незабравимо преживяване, изпълнено с много музика, силни усещания и невероятна атмосфера. Билети за събитието могат да бъдат закупени чрез платформата на Kupibileti - https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/2399.